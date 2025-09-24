- Hoy:
Trámite de DNI electrónico gratis para este 25 de septiembre: Conoce dónde y quiénes son los beneficiarios
Miles de niños, jóvenes y adultos mayores podrán acceder al DNI electrónico totalmente gratis. Conoce dónde podrás realizar el trámite.
Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales 2026, por ello, la Municipalidad de Puente Piedra y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil anunciaron una campaña de DNI electrónico gratis para el jueves 25 de septiembre. La iniciativa beneficia a los niños, jóvenes y adultos del distrito.
¿Podré votar con DNI azul en las próximas elecciones generales? Esto es lo que tienes que saber antes de la fecha
Trámite de DNI electrónico gratis este 25 de septiembre en Puente Piedra
Los ciudadanos de Lima Norte que asistan a la campaña de DNI electrónico el jueves 25 de septiembre deben saber que la atención comenzará a las 9:30 a.m. y finalizará a la 1:00 p.m. La actividad a favor de la población será en el local comunal A.H. Santa Rosa (Zona Centro).
Campaña de DNI electrónico gratis en Puente Piedra.
Según, el comunicado emitido por el municipio de Puente Piedra, solo se han habilitado 200 cupos. Además, se entregarán los Documentos de Identidad tramitados en campañas anteriores.
DNI gratis este 25 de septiembre: ¿Qué trámites se realizarán?
A continuación, podrás conocer cuáles son los trámites que podrán realizan los ciudadanos en la campaña que está realizando el Reniec y la Municipalidad de Puente Piedra.
- Renovación por caducidad o deterioro
- Actualización de foto
- Cambio de domicilio
- Incluye toma de fotos
Se debe tener en cuenta que se han dispuesto ciertos requisitos. Para conocer cuáles son, y confirmar que accedes a los trámites que ofrece esta campaña, entonces revisa el siguiente cuadro.
|0 - 16
|Todo tipo de trámite, acompañado de papá o mamá
|17 años
|Pueden realizar todo tipo de trámite
|18 - 59 años
|Tiene que vivir y figurar en el DNI que es del distrito de Puente piedra, si no han actualizado su dirección, pueden hacerlo si están empadronados en el SISFOH y tenga la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo.
|60 a más años
|Todo tipo de trámite.
