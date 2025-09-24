0
Trámite de DNI electrónico gratis para este 25 de septiembre: Conoce dónde y quiénes son los beneficiarios

Miles de niños, jóvenes y adultos mayores podrán acceder al DNI electrónico totalmente gratis. Conoce dónde podrás realizar el trámite.

Roxana Aliaga
Miles de ciudadanos podrán acceder al DNI electrónico gratis.
Miles de ciudadanos podrán acceder al DNI electrónico gratis. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales 2026, por ello, la Municipalidad de Puente Piedra y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil anunciaron una campaña de DNI electrónico gratis para el jueves 25 de septiembre. La iniciativa beneficia a los niños, jóvenes y adultos del distrito.

¿El DNI azul podrá ser usado en Elecciones 2026?

Trámite de DNI electrónico gratis este 25 de septiembre en Puente Piedra

Los ciudadanos de Lima Norte que asistan a la campaña de DNI electrónico el jueves 25 de septiembre deben saber que la atención comenzará a las 9:30 a.m. y finalizará a la 1:00 p.m. La actividad a favor de la población será en el local comunal A.H. Santa Rosa (Zona Centro).

dni electronico

Campaña de DNI electrónico gratis en Puente Piedra.

Según, el comunicado emitido por el municipio de Puente Piedra, solo se han habilitado 200 cupos. Además, se entregarán los Documentos de Identidad tramitados en campañas anteriores.

DNI gratis este 25 de septiembre: ¿Qué trámites se realizarán?

A continuación, podrás conocer cuáles son los trámites que podrán realizan los ciudadanos en la campaña que está realizando el Reniec y la Municipalidad de Puente Piedra.

  • Renovación por caducidad o deterioro
  • Actualización de foto
  • Cambio de domicilio
  • Incluye toma de fotos

Se debe tener en cuenta que se han dispuesto ciertos requisitos. Para conocer cuáles son, y confirmar que accedes a los trámites que ofrece esta campaña, entonces revisa el siguiente cuadro.

0 - 16Todo tipo de trámite, acompañado de papá o mamá
17 añosPueden realizar todo tipo de trámite
18 - 59 añosTiene que vivir y figurar en el DNI que es del distrito de Puente piedra, si no han actualizado su dirección, pueden hacerlo si están empadronados en el SISFOH y tenga la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo.
60 a más añosTodo tipo de trámite.
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

