¿Podré votar con DNI azul en las próximas elecciones generales? Esto es lo que tienes que saber antes de la fecha

Las Elecciones Generales de Perú están programadas para el 12 de abril de 2026. En esos comicios se elegirá al Presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino. Para poder votar, uno de los requisitos más importantes es contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) válido, vigente y con los datos actualizados (nombre, fecha de vencimiento, domicilio, etc.).

En ese sentido, ha surgido dudas sobre si los DNI antiguos, como el DNI azul para adultos o el amarillo para menores (o quienes no actualizan al cumplir la mayoría de edad), serán aceptados o no para votar en 2026. Este documento "azul convencional" ha sido usado por muchas personas por años, pero la RENIEC ha iniciado la transición hacia el DNI electrónico 3.0.

Saber si tu DNI azul sirve o no, y qué hacer si no, es clave para evitar sorpresas el día de la elección. A continuación se explica lo que RENIEC ha señalado hasta ahora, plazos, condiciones, y recomendaciones.

¿El DNI azul será válido para votar en 2026?

Sí, con condiciones. Esto es lo que ha indicado RENIEC:

El DNI azul convencional se podrá usar para votar en las elecciones generales de 2026, siempre que esté vigente al momento de la jornada electoral.



Lo mismo aplica para el DNI amarillo (el documento para menores o la versión joven de algunos) o el azul que no ha sido actualizado después de cumplir la mayoría de edad: son válidos mientras no estén vencidos.

Si el DNI ya está vencido, o si tienes un DNI amarillo y ya tienes más de 18 años pero no lo cambiaste, no podrás votar con ese documento; debes renovarlo.

Fechas y plazos clave que debes conocer

Es importante estar atento a estos plazos, ya que el RENIEC y otros organismos han establecido fechas límites para realizar los trámites necesarios:

Cierre del padrón electoral:14 de octubre de 2025

Actualizar domicilio / datos del DNI (foto, domicilio, etc.): Antes del cierre del padrón electoral, es decir, antes del 14 de octubre de 2025

Renovar DNI si está vencido: ideal hacerlo con antelación; no funcionará si está vencido al momento de votar

Cambio de DNI amarillo a azul (mayores de edad). Debe hacerse antes del cierre del padrón electoral: 14 de octubre de 2025

¿Qué revisar y qué hacer para asegurarte de poder votar?

Para que no tengas impedimentos el día de las elecciones, verifica lo siguiente:

Vigencia de tu DNI: Mira la fecha de vencimiento en tu documento. Si ya venció, tramita su renovación lo antes posible.

Tipo de DNI que tienes: Si tienes DNI azul (versión convencional para adultos) y está vigente, es aceptado.

Si tienes DNI amarillo (versión de menor o juventud) y ya cumpliste 18 años, debes haberlo cambiado, porque el amarillo con foto de niño no será aceptado si ya eres mayor de edad.

Datos correctos en el DNI: Verifica que estén correctos: nombre, domicilio, fotografía. Si cambiaste de domicilio, asegúrate de actualizarlo antes del cierre del padrón.

Fecha límite para los trámites: Renovación del DNI, cambio del amarillo al azul si corresponde.

Actualización de domicilio: Todo esto antes del 14 de octubre de 2025 para que aparezcas correctamente en el padrón electoral.