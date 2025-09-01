Duplicado de DNIe: ¿cómo hacer el trámite vía ONLINE en Reniec? Esta es la GUÍA completa

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el principal instrumento de identificación para todos los ciudadanos peruanos. En su versión electrónica, el DNI no solo sirve como identificación sino también permite realizar trámites digitales seguros y firmar documentos electrónicamente. Sin embargo, la pérdida, robo o deterioro del DNI electrónico es una situación común que puede afectar el acceso a servicios y trámites esenciales.

Por ello, RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) ha simplificado el proceso para obtener el duplicado del DNI electrónico a través de su plataforma online, facilitando que los ciudadanos puedan realizar este trámite desde la comodidad de su hogar o cualquier lugar con conexión a internet.

Obtener el duplicado vía online no solo ahorra tiempo sino que también garantiza la seguridad y eficiencia en la emisión del documento. En esta nota, te explicamos paso a paso cómo hacer el trámite para obtener el duplicado de tu DNI electrónico a través de RENIEC, qué requisitos necesitas, el costo del trámite y cómo recibir tu nuevo documento.

Ciudadanos del Perú podrán acceder al duplicado del DNI vía online / FOTO: Reniec

¿Quiénes pueden solicitar el duplicado del DNI electrónico?

El duplicado del DNI electrónico puede ser solicitado por:

Personas que hayan perdido, sufrido robo o deterioro de su DNI electrónico.

Ciudadanos que necesiten renovar su DNI electrónico antes de su fecha de vencimiento por problemas técnicos o daños físicos.

Personas que requieren corregir datos erróneos en su DNI electrónico mediante la emisión de un nuevo ejemplar.

Requisitos para solicitar el duplicado del DNI electrónico vía online

Para iniciar el trámite en línea necesitas:

Tener a mano tu DNI (en caso de deterioro) o datos personales completos (en caso de pérdida o robo).

Tener una dirección de correo electrónico activa y un número de teléfono móvil para recibir notificaciones.

Contar con una tarjeta de crédito o débito para realizar el pago correspondiente del trámite.

Disponer de una conexión a internet estable y un dispositivo (computadora, tablet o smartphone).

Paso a paso para sacar el duplicado del DNI electrónico vía online en RENIEC

Ingresar a la plataforma oficial de RENIEC: Accede al portal oficial de RENIEC: www.reniec.gob.pe

Seleccionar el trámite de duplicado de DNI: En el menú principal, ubica la sección "Trámites en línea" y selecciona "Duplicado de DNI electrónico".

Registrar tus datos personales: Completa el formulario con tu número de DNI, nombres completos, fecha de nacimiento y otros datos solicitados.

Motivo de la solicitud: Indica la razón del trámite que puede ser pérdida, robo o deterioro del DNI electrónico.

Subir documentos requeridos (si aplica): En caso de deterioro, es posible que debas adjuntar una foto del DNI dañado o algún documento adicional que RENIEC pueda requerir.

Verificar y confirmar los datos: Revisa que toda la información sea correcta y confirma para proceder.

Realizar el pago del trámite: El costo del duplicado varía, pero generalmente está entre S/ 30 y S/ 45. Realiza el pago seguro con tarjeta de crédito o débito directamente en la plataforma.

Elegir la modalidad de entrega: Puedes optar por recoger el DNI duplicado en la oficina RENIEC más cercana o solicitar que te lo envíen a domicilio (según disponibilidad y condiciones).

Confirmación y seguimiento: Una vez realizado el pago y completado el trámite, recibirás un correo electrónico y/o mensaje de texto con el comprobante y número de seguimiento para verificar el estado de tu solicitud.