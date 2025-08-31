DNI electrónico gratis durante todo septiembre 2025: lugar, requisitos y cómo acceder

Para muchas familias en San Martín de Porres, acceder al DNI electrónico representa un paso decisivo hacia la inclusión digital y la simplificación de trámites. Este documento permite no solo una identificación más segura, sino también la posibilidad de firmar digitalmente y acceder a servicios del Estado sin desplazamientos innecesarios.

Reconociendo esta necesidad, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, en alianza con Reniec, ha lanzado una campaña gratuita de entrega del DNI electrónico durante todo el mes de septiembre, dirigida especialmente a los menores de 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad (con Carnet Conadis).

Con el objetivo de romper barreras de acceso y garantizar la cobertura en todo el distrito, se ha establecido un cronograma itinerante con múltiples puntos de atención. AQUÍ encontrarás toda la información clave; fechas, lugares, horarios, requisitos y recomendaciones, para que puedas aprovechar esta oportunidad sin contratiempos.

Fechas, lugares y horarios de atención

Reniec ofrece DNI electrónico sin costo este septiembre 2025 / FOTO: Municipalidad de San Martín de Porres

La campaña se extiende durante todo septiembre, con atención desde las 9:30 a.m. hasta agotar stock en cada punto. A continuación, el calendario completo:

Lunes 1 y 29 de setiembre: Agencia Infantas- Av. San Bernardo N° 200, Urb. Santa Luisa.

Lunes 8 de setiembre: Agencia Municipal Nuevo San Martín- Av. Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonias.

Lunes 15 de setiembre: Agencia Zona Comercial Industrial- Calle Las Tunas N°308, Urb. Naranjal.

Lunes 22 de setiembre: Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores- Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial.

Beneficiarios y requisitos para acceder

Beneficiarios

Menores de 17 años

Adultos mayores de 60 años

Personas con discapacidad que presenten Carnet Conadis

Requisitos

Para realizar el trámite (inscripción inicial, renovación, rectificación de datos, actualización de fotografía o domicilio), debes presentar:

Copia del acta de nacimiento

Copia simple de un recibo de agua o luz reciente (no mayor a unos meses).

¿Cómo acceder a esta iniciativa?

Horarios: la atención comienza a las 9:00 a.m., y se extiende hasta que se agoten los cupos disponibles en cada jornada. Debido a la alta demanda, se recomienda llegar temprano.

Modalidad itinerante: la campaña recorre distintos puntos del distrito. Asegúrate de acudir al lugar correspondiente a la fecha indicada para tu zona.

Duplicidad o renovación: llevan servicios completos, desde la inscripción inicial hasta actualizaciones de datos, lo que lo convierte en un servicio integral y gratuito.