Actualiza tu DNI sin salir de casa en solo 5 pasos y evita pagar la multa este 2025
Reniec ha habilitado una plataforma para los ciudadanos del Perú que necesiten actualizar su datos en el DNI. Solo tendrás que seguir una simple GUÍA.
¿Prefieres evitar colas interminables y procedimientos tediosos para poner al día tu DNI? Hoy, gracias a la digitalización, puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar o tu celular. Ya sea que necesites actualizar tu domicilio tras una mudanza o reflejar un cambio en tu estado civil, como matrimonio, divorcio o viudez, Reniec pone a tu disposición plataformas en línea que facilitan todo el proceso.
En las siguientes líneas podrás descubrir no solo cómo realizar estos trámites paso a paso de forma online, sino también qué sanciones podrías enfrentar si demoras más de 30 días en actualizar tus datos. Revisa la información correspondiente.
¿Qué pasa si no actualizas tus datos del DNI dentro del plazo?
- Multa por no actualizar domicilio o estado civil
La Ley N.º 30338 obliga a actualizar tanto el domicilio habitual como el estado civil dentro de un plazo máximo de 30 días después del cambio. Si no lo haces, se aplica una multa de 0,3 % de la UIT, lo que corresponde a aproximadamente S/ 16 en 2025, considerando que la UIT vale S/ 5 350.
- Consecuencias adicionales
No mantener tu DNI actualizado no solo puede traerte una multa, sino también responsabilidades prácticas: Domicilio desactualizado puede tener como consecuencia la anotación de "Domicilio restringido" en tu DNI, lo que podría afectar trámites ante bancos, notarías o procesos judiciales.
Si no estás en la dirección registrada durante una verificación, Reniec puede dejar una notificación; si en una segunda visita confirmas inconsistencia, te notificará para que regularices tus datos.
En periodo electoral, una dirección desactualizada puede llevarte a ser asignado a una mesa de votación incorrecta, lo cual podría dificultar tu participación
Trámites afectados por estado civil desactualizado
No actualizar tu estado civil también puede bloquearte para realizar trámites como:
- Solicitar visa
- Renovar o duplicar el DNI
- Comprar o vender inmuebles
- Cambiar dirección
- Solicitar préstamos bancarios
¿Cómo actualizar tu domicilio en el DNI vía web?
Requisitos previos
- Tener DNI azul o DNIe
- Contar con un recibo de servicio público (agua, luz, internet, tributo municipal) con no más de 6 meses de antigüedad, a tu nombre o de familiar directo con el mismo domicilio.
- Tener la aplicación DNI BioFacial instalada en tu celular (solo Android)
Pasos para hacerlo en línea
- Paga el trámite en Págalo.pe utilizando:
- S/ 22 (código 00728) para DNI azul
- S/ 34 (código 00730) para DNIe
- Entra a la plataforma de Rectificación de Domicilio del sitio web de Reniec.
- Identifícate con la app DNI BioFacial, mediante una captura facial.
- Llena la Declaración Jurada con tu nueva dirección.
- Elige el centro de atención de Reniec o MAC más cercano para recoger tu DNI actualizado.
- Verifica el estado del trámite en la plataforma o el enlace oficial facilidato por Reniec.
- Luego de 10 a 15 días hábiles, recoge tu nuevo DNI.
¿Cómo actualizar tu estado civil en el DNI vía web?
Requisitos básicos
- Pago correspondiente realizado (sigue los códigos según el tipo de DNI) y documentos que respalden el cambio de estado civil (acta de matrimonio, divorcio, defunción, etc.)
Pasos para realizarlo en línea
- Realiza el pago a través de Págalo.pe o Banco de la Nación:
- S/ 24 para DNI azul
- S/ 35 para DNIe
- Accede a la plataforma Rectificación de Estado Civil en el sitio de Reniec.
- Identifícate y sí cumple el procedimiento online, aunque algunas fuentes indican que el trámite podría solicitar acudir a una oficina.
- Entrega los documentos requeridos, ya sea de forma virtual o presencial según la modalidad.
- Recoge tu DNI actualizado en aproximadamente 10 días hábiles.
