¿Cuánto cuesta renovar el DNI? Estas son las tarifas que debes pagar por el trámite en RENIEC

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más importantes para los peruanos, ya que es necesario para realizar trámites oficiales como votar, acceder a servicios bancarios o simplemente identificarse. La tarea de renovarlo, en caso de vencimiento o deterioro, recae en el RENIEC, que además de establecer las condiciones para tramitarlo, fija las tarifas y métodos de pago correspondientes.

En 2025, con cambios normativos que extienden la vigencia del DNI y nuevos canales de pago. como Yape, conviene conocer los montos específicos para renovar el DNI convencional y el DNI electrónico, tanto de manera presencial como virtual. También es clave saber si existen excepciones o beneficios, como exoneraciones vinculadas a la donación de órganos.

Costos por tipo de documento y modalidad de renovación

Según lo establecido por RENIEC:

DNI convencional ("DNI azul")

Renovación presencial: S/ 30 (código de pago: 02121)

Renovación virtual vía web/app: también S/ 30 (mismo código 02121) al tramitar con DNI BioFacial.

DNI electrónico (DNIe)

Emisión o renovación (presencial o virtual): S/ 41 (código de pago: 00525 si ya tienes DNIe; o 00521 si migras del azul al electrónico)

Consulta tasas y códigos para el pago de renovación de DNI/ FOTO: RENIEC

Otras tarifas relacionadas al DNIe

Duplicado vía web: S/ 33 (código 00522)

Duplicado en agencia: S/ 35 (código 00522)

Rectificación de datos (prenombre, estado civil): S/ 35 (código 00729)

Actualización de imagen o datos: S/ 41 (código 00730)

Cambio de domicilio / donación de órganos: S/ 34 (código 00730)

Emisión de nuevos certificados digitales: S/ 6.60 (código 00530)

Métodos y canales de pago

La tarifa por renovación (S/ 30 o S/ 41, según corresponda) puede pagarse en cualquier agencia del Banco de la Nación, mediante su plataforma Pagalo.pe, o en algunos casos, ahora también a través de Yape.

Renovación gratuita si eres donante de órganos

Una excepción muy importante aplica según lo dispuesto por la Ley N.º 32237, modificatoria de la Ley orgánica del RENIEC (N.º 26497). En esta se menciona que los peruanos mayores de edad que expresen su voluntad afirmativa de donar órganos y tejidos en su DNI tienen derecho a renovar o actualizar su DNI sin costo alguno, ya sea el convencional o DNIe.