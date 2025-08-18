¿Cuánto cuesta renovar el DNI? Estas son las tarifas que debes pagar por el trámite en RENIEC
El proceso de actualización del DNI es necesario para los ciudadanos del Perú, por lo tanto es clave considerar los precios correspondientes.
El Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más importantes para los peruanos, ya que es necesario para realizar trámites oficiales como votar, acceder a servicios bancarios o simplemente identificarse. La tarea de renovarlo, en caso de vencimiento o deterioro, recae en el RENIEC, que además de establecer las condiciones para tramitarlo, fija las tarifas y métodos de pago correspondientes.
PUEDES VER: ¿Cómo sacar duplicado de DNI sin ir al Reniec? Esta es la guía que debes seguir para tramitarlo
En 2025, con cambios normativos que extienden la vigencia del DNI y nuevos canales de pago. como Yape, conviene conocer los montos específicos para renovar el DNI convencional y el DNI electrónico, tanto de manera presencial como virtual. También es clave saber si existen excepciones o beneficios, como exoneraciones vinculadas a la donación de órganos.
Costos por tipo de documento y modalidad de renovación
Según lo establecido por RENIEC:
DNI convencional ("DNI azul")
- Renovación presencial: S/ 30 (código de pago: 02121)
- Renovación virtual vía web/app: también S/ 30 (mismo código 02121) al tramitar con DNI BioFacial.
DNI electrónico (DNIe)
- Emisión o renovación (presencial o virtual): S/ 41 (código de pago: 00525 si ya tienes DNIe; o 00521 si migras del azul al electrónico)
Otras tarifas relacionadas al DNIe
- Duplicado vía web: S/ 33 (código 00522)
- Duplicado en agencia: S/ 35 (código 00522)
- Rectificación de datos (prenombre, estado civil): S/ 35 (código 00729)
- Actualización de imagen o datos: S/ 41 (código 00730)
- Cambio de domicilio / donación de órganos: S/ 34 (código 00730)
- Emisión de nuevos certificados digitales: S/ 6.60 (código 00530)
Métodos y canales de pago
La tarifa por renovación (S/ 30 o S/ 41, según corresponda) puede pagarse en cualquier agencia del Banco de la Nación, mediante su plataforma Pagalo.pe, o en algunos casos, ahora también a través de Yape.
Renovación gratuita si eres donante de órganos
Una excepción muy importante aplica según lo dispuesto por la Ley N.º 32237, modificatoria de la Ley orgánica del RENIEC (N.º 26497). En esta se menciona que los peruanos mayores de edad que expresen su voluntad afirmativa de donar órganos y tejidos en su DNI tienen derecho a renovar o actualizar su DNI sin costo alguno, ya sea el convencional o DNIe.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90