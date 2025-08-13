¿Cómo sacar duplicado de DNI sin ir al Reniec? Esta es la guía que debes seguir para tramitarlo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) permite solicitar el duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera completamente virtual, sin necesidad de acercarse a una oficina. Esta opción es ideal para quienes han perdido su DNI, lo han dañado o simplemente necesitan una nueva copia. A continuación, te dejamos la información para que sigas paso a paso cómo realizar este trámite desde casa.

El RENIEC ha implementado mecanismos que permiten a los ciudadanos realizar varios trámites sin acudir presencialmente a una agencia. Uno de los más solicitados es el duplicado del DNI, tanto para el DNI azul (mayores de edad) como para el DNIe y el DNI de menores.

Gracias a la plataforma virtual de la entidad y al uso de aplicativos móviles como DNI BioFacial, este trámite puede hacerse desde una computadora o celular en pocos pasos. Además, el documento puede ser recogido en una oficina o, en algunos casos, descargado en formato digital si se trata del DNIe (electrónico).

¿Quiénes pueden solicitar el duplicado de DNI virtualmente?

El trámite está habilitado para los siguientes casos:

Personas mayores de edad con DNI azul o DNI electrónico (DNIe).

Menores de edad con DNI amarillo o electrónico, cuya solicitud puede ser gestionada por sus padres o apoderados.

Ciudadanos cuyo DNI se ha perdido, ha sido robado o está dañado.

Ciudadanos con DNI vencido que solo requieren duplicado y no actualización de datos.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el duplicado del DNI sin ir al RENIEC?

No necesitas hacer ningún cambio de datos personales o domicilio.

Contar con una fotografía facial reciente, si se solicita a través de la app DNI BioFacial.

Tener acceso a Internet y un dispositivo móvil o PC.

Realizar el pago por derecho de trámite.

En el caso de DNIe, contar con un lector de DNI digital si se desea utilizar la versión virtual.

¿Cuánto cuesta el duplicado del DNI?

Los precios vigentes (agosto de 2025) son:

DNI azul (mayores de edad): S/ 21.00

DNI amarillo (menores de edad): S/ 16.00

DNI electrónico (DNIe): S/ 34.00

El pago puede realizarse de forma virtual en:

La web del Banco de la Nación: www.pagalo.pe

Aplicativo del Banco de la Nación o en ventanillas físicas.

Páginas web de bancos autorizados.

¿Cómo solicitar el duplicado virtual paso a paso?

Opción 1: A través del portal del RENIEC

Ingresar a www.reniec.gob.pe

Ir a la sección "Servicios en línea" - "Duplicado de DNI".

Seleccionar tipo de DNI y validar datos.

Ingresar número de recibo de pago.

Escoger oficina de recojo (si no se trata de un DNI digital descargable).

Finalizar solicitud y guardar constancia.

Opción 2: Con la app DNI BioFacial

Descargar la app gratuita "DNI BioFacial" (disponible en Android y iOS).

Validar identidad escaneando el rostro.

Seleccionar opción "Duplicado de DNI".

Pagar el trámite desde la app o ingresar el código de pago.

Seleccionar la oficina de recojo y confirmar solicitud.

¿Dónde y cuándo se recoge el duplicado?