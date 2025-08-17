¿Cómo actualizar el domicilio en tu DNI? Sigue esta GUÍA y realiza el proceso ONLINE

Con las elecciones generales 2026 próximas a realizarse, resulta fundamental que todos los ciudadanos peruanos tengan su Documento Nacional de Identidad (DNI) debidamente actualizado, especialmente en lo que respecta al domicilio registrado. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha establecido como fecha límite para el cierre del padrón electoral el 12 de abril de 2026

Como se sabe, los datos que figuren en tu DNI hasta esa fecha, como tu dirección de residencia, serán los que determine tu centro de votación y formarán parte del padrón utilizado en los comicios.

Actualizar tu domicilio no es solo una formalidad: es la garantía de votar en tu distrito actual y evitar desplazamientos innecesarios o problemas administrativos. Asimismo, RENIEC realiza verificaciones domiciliarias aleatorias y, si detectas inconsistencias y no actualizas tu dirección, podrían corregirla automáticamente según la última registrada, afectando tu participación electoral.

A continuación, te explicamos paso a paso cómo lleva a cabo esta actualización de forma online, ideal para quienes cuentan con DNI azul o Eléctrónico (DNIe), y por qué debes adelantar este trámite antes del 12 de abril de 2026.

¿Por qué es clave actualizar tu domicilio antes del 12 de abril de 2026?

El 12 de abril de 2026 marca el corte definitivo del padrón electoral para las elecciones

Cambios posteriores no se reflejarán en este proceso.

Un domicilio actualizado asegura que votarás en el centro más cercano a tu residencia real, optimizando tu tiempo y recursos.

RENIEC puede realizar verificaciones imprevistas; si no estás en la dirección declarada y no la actualizaste, existiría el riesgo de que se restablezca la dirección anterior de oficio.

¿Cómo actualizar el domicilio en línea en el DNI (RENIEC)?

Solo puedes hacer el trámite virtual si tienes DNI azul o DNI electrónico (DNIe). Si tienes otro tipo de DNI, deberás acudir presencialmente.

Realiza el pago del trámite

Ingresa a Pagalo.pe o a las agencias del Banco de la Nación.

Los montos son:

S/ 22 para DNI azul (código 00728)

S/ 34 para DNI electrónico (DNIe) (código 00730)

Accede al trámite en línea

Ingresa a la plataforma de Rectificación de domicilio de RENIEC, disponible en: https://apps.reniec.gob.pe/domicilio/#!/index

Descarga la app DNI BioFacial (solo disponible para dispositivos Android de gama media o alta) para autenticarte mediante reconocimiento facial.

Verificación de identidad y llenado de formulario

Usando DNI BioFacial, captura tu rostro para verificar tu identidad.

Completa la declaración jurada con tu nueva dirección.

Selecciona la oficina de RENIEC o Centro MAC donde recogerás tu nuevo DNI.

Consulta del estado y recogida

Verifica el estado de tu trámite en el portal de "Consulta de estado de trámite": el proceso puede tardar entre 10 y 15 días hábiles; cuando esté al 100 %, puedes acudir a recoger tu DNI.

Consecuencias de no actualizar tu domicilio a tiempo

Si no actualizas tu dirección dentro del plazo, los datos nuevos no aparecerán en el padrón electoral, lo que podría impedirte votar en tu distrito real. Además, RENIEC podría anotar tu estado como "domicilio restringido", lo que complicaría trámites con bancos, notarías u otras instituciones.

Por otro lado, si la actualización no se realiza dentro de los primeros 30 días tras el cambio de domicilio, podrías enfrentar una multa de 0,3 % de la UIT, equivalente a aproximadamente S/ 16.