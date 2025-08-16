- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Tabla Acumulada
- Universitario
- Mallorca vs Barcelona
- Wolves vs Man City
- Sporting Cristal
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
¿Quieres renovar tu DNI vencido sin salir de casa? Esta es la GUÍA completa para tramitarlo ONLINE
El DNI puede ser tramitado de manera sencilla desde la comodidad del hogar a través de la plataforma oficial de RENIEC. Consulta la información.
En Perú, la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) ha evolucionado hacia una experiencia más eficiente y accesible: ya no es necesario acudir a una oficina del RENIEC para realizar este trámite.
PUEDES VER: Reniec: ¿Qué hacer si se realizó un pago errado? Así puedes solicitar la devolución correspondiente
Gracias al aplicativo móvil DNI BioFacial y la plataforma en línea del RENIEC, puedes renovar tu DNI vencido o próximo a vencer desde la comodidad de tu hogar. Esta modalidad permite actualizar tu fotografía, verificar tu identidad mediante reconocimiento facial y completar el proceso digitalmente, evitando colas y tiempos extendidos.
Solo necesitas un celular compatible, acceso a internet y realizar el pago del trámite. A continuación, se detalla paso a paso el procedimiento completo para llevar a cabo esta renovación de forma totalmente remota.
Requisitos Previos
- Tener más de 17 años y contar con un DNI azul o electrónico que esté vencido o por vencer en un plazo máximo de 60 días.
- Disponer de un smartphone (Android o iOS) para descargar y usar la aplicación DNI BioFacial.
- Poder realizar el pago de la tasa de renovación, según el tipo de DNI: DNI azul: S/ 30 (código 02121), DNI electrónico y (DNIe): S/ 41 (código 00525).
Paso 1: Verificación e identidad mediante la app DNI BioFacial
- Descarga la aplicación DNI BioFacial desde Google Play (Android) o App Store (iOS).
- Abre la app e ingresa tu número de DNI.
- Selecciona la opción “Renovación por caducidad de DNI”.
- Inicia el reconocimiento facial: Tómate una foto de rostro, siguiendo las recomendaciones: fondo blanco, buena iluminación, sin sonreír, sin accesorios (lentes, sombrero, etc.).
- Guarda la foto y selecciona “Validar y autenticar” para verificar tu identidad.
Paso 2: Completar el trámite en línea en la web del RENIEC
- Desde una computadora, ingresa a la sección "Servicios en Línea – Renovación por caducidad del DNI / DNIe" en la web del RENIEC.
- Acepta los términos y condiciones y valida tu identidad, la cual ya fue confirmada por la app.
- Puedes actualizar datos como domicilio, decisión sobre donación de órganos y la fotografía recién registrada en la app.
- Ingresa tus datos de contacto: correo electrónico y número de celular.
- Realiza el pago en línea usando tarjeta de crédito, débito o Yape (también puedes pagar previamente si deseas).
- Selecciona la oficina del RENIEC o consulado (si estás en el extranjero) donde recogerás tu nuevo DNI.
- Recibirás un correo electrónico con un “AVISO RENIEC” confirmando que tu trámite fue registrado.
Paso 3: Seguimiento y recojo del DNI
- Consulta el estado del trámite en la web del RENIEC; los estados frecuentes son "Iniciado", "En proceso", "En agencia", "Entregado" o "Observado".
- Cuando el trámite se encuentre al 100 %, ya puedes dirigirte a la oficina seleccionada para recoger tu DNI. No se requiere cita previa.
- El DNIe suele estar listo en aproximadamente 4 días hábiles, mientras que el DNI azul puede demorar de 8 a 10 días hábiles.
- La entrega es personal:
- El DNI electrónico requiere ingresar una clave secreta para acceder a tus certificados digitales.
- El DNI azul puede recogerse a través de carta poder simple en algunos casos (revisa según normativa).
- 1
Retiro ONP 2025 | ¿Ya hay fecha para la aprobación del proyecto de ley que busca la liberación de hasta S/26 750?
- 2
Retiro ONP de hasta 5 UIT en 2025 | ¿Cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá acceder a los fondos?
- 3
Retiro AFP 2025 de S/21 400 en Perú | Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90