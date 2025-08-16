¿Quieres renovar tu DNI vencido sin salir de casa? Esta es la GUÍA completa para tramitarlo ONLINE

En Perú, la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) ha evolucionado hacia una experiencia más eficiente y accesible: ya no es necesario acudir a una oficina del RENIEC para realizar este trámite.

Gracias al aplicativo móvil DNI BioFacial y la plataforma en línea del RENIEC, puedes renovar tu DNI vencido o próximo a vencer desde la comodidad de tu hogar. Esta modalidad permite actualizar tu fotografía, verificar tu identidad mediante reconocimiento facial y completar el proceso digitalmente, evitando colas y tiempos extendidos.

Solo necesitas un celular compatible, acceso a internet y realizar el pago del trámite. A continuación, se detalla paso a paso el procedimiento completo para llevar a cabo esta renovación de forma totalmente remota.

Requisitos Previos

Tener más de 17 años y contar con un DNI azul o electrónico que esté vencido o por vencer en un plazo máximo de 60 días.

Disponer de un smartphone (Android o iOS) para descargar y usar la aplicación DNI BioFacial.

Poder realizar el pago de la tasa de renovación, según el tipo de DNI: DNI azul: S/ 30 (código 02121), DNI electrónico y (DNIe): S/ 41 (código 00525).

Paso 1: Verificación e identidad mediante la app DNI BioFacial

Descarga la aplicación DNI BioFacial desde Google Play (Android) o App Store (iOS).

Abre la app e ingresa tu número de DNI.

Selecciona la opción “Renovación por caducidad de DNI”.

Inicia el reconocimiento facial: Tómate una foto de rostro, siguiendo las recomendaciones: fondo blanco, buena iluminación, sin sonreír, sin accesorios (lentes, sombrero, etc.).

Guarda la foto y selecciona “Validar y autenticar” para verificar tu identidad.

Paso 2: Completar el trámite en línea en la web del RENIEC

Desde una computadora, ingresa a la sección "Servicios en Línea – Renovación por caducidad del DNI / DNIe" en la web del RENIEC.

Acepta los términos y condiciones y valida tu identidad, la cual ya fue confirmada por la app.

Puedes actualizar datos como domicilio, decisión sobre donación de órganos y la fotografía recién registrada en la app.

Ingresa tus datos de contacto: correo electrónico y número de celular.

Realiza el pago en línea usando tarjeta de crédito, débito o Yape (también puedes pagar previamente si deseas).

Selecciona la oficina del RENIEC o consulado (si estás en el extranjero) donde recogerás tu nuevo DNI.

Recibirás un correo electrónico con un “AVISO RENIEC” confirmando que tu trámite fue registrado.

Paso 3: Seguimiento y recojo del DNI