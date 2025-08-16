0

¿Quieres renovar tu DNI vencido sin salir de casa? Esta es la GUÍA completa para tramitarlo ONLINE

El DNI puede ser tramitado de manera sencilla desde la comodidad del hogar a través de la plataforma oficial de RENIEC. Consulta la información.

Daniela Alvarado
DNI: así podrás actualizar la documentación vía ONLINE | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
En Perú, la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) ha evolucionado hacia una experiencia más eficiente y accesible: ya no es necesario acudir a una oficina del RENIEC para realizar este trámite.

Gracias al aplicativo móvil DNI BioFacial y la plataforma en línea del RENIEC, puedes renovar tu DNI vencido o próximo a vencer desde la comodidad de tu hogar. Esta modalidad permite actualizar tu fotografía, verificar tu identidad mediante reconocimiento facial y completar el proceso digitalmente, evitando colas y tiempos extendidos.

Solo necesitas un celular compatible, acceso a internet y realizar el pago del trámite. A continuación, se detalla paso a paso el procedimiento completo para llevar a cabo esta renovación de forma totalmente remota.

Requisitos Previos

  • Tener más de 17 años y contar con un DNI azul o electrónico que esté vencido o por vencer en un plazo máximo de 60 días.
  • Disponer de un smartphone (Android o iOS) para descargar y usar la aplicación DNI BioFacial.
  • Poder realizar el pago de la tasa de renovación, según el tipo de DNI: DNI azul: S/ 30 (código 02121), DNI electrónico y (DNIe): S/ 41 (código 00525).

Paso 1: Verificación e identidad mediante la app DNI BioFacial

  • Descarga la aplicación DNI BioFacial desde Google Play (Android) o App Store (iOS).
  • Abre la app e ingresa tu número de DNI.
  • Selecciona la opción “Renovación por caducidad de DNI”.
  • Inicia el reconocimiento facial: Tómate una foto de rostro, siguiendo las recomendaciones: fondo blanco, buena iluminación, sin sonreír, sin accesorios (lentes, sombrero, etc.).
  • Guarda la foto y selecciona “Validar y autenticar” para verificar tu identidad.

Paso 2: Completar el trámite en línea en la web del RENIEC

  • Desde una computadora, ingresa a la sección "Servicios en Línea – Renovación por caducidad del DNI / DNIe" en la web del RENIEC.
  • Acepta los términos y condiciones y valida tu identidad, la cual ya fue confirmada por la app.
  • Puedes actualizar datos como domicilio, decisión sobre donación de órganos y la fotografía recién registrada en la app.
  • Ingresa tus datos de contacto: correo electrónico y número de celular.
  • Realiza el pago en línea usando tarjeta de crédito, débito o Yape (también puedes pagar previamente si deseas).
  • Selecciona la oficina del RENIEC o consulado (si estás en el extranjero) donde recogerás tu nuevo DNI.
  • Recibirás un correo electrónico con un “AVISO RENIEC” confirmando que tu trámite fue registrado.

Paso 3: Seguimiento y recojo del DNI

  • Consulta el estado del trámite en la web del RENIEC; los estados frecuentes son "Iniciado", "En proceso", "En agencia", "Entregado" o "Observado".
  • Cuando el trámite se encuentre al 100 %, ya puedes dirigirte a la oficina seleccionada para recoger tu DNI. No se requiere cita previa.
  • El DNIe suele estar listo en aproximadamente 4 días hábiles, mientras que el DNI azul puede demorar de 8 a 10 días hábiles.
  • La entrega es personal:
  • El DNI electrónico requiere ingresar una clave secreta para acceder a tus certificados digitales.
  • El DNI azul puede recogerse a través de carta poder simple en algunos casos (revisa según normativa).
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

