- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs UTC
- Levante vs Barcelona
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- UFC: Borjas vs Su Mudaerji
- Banco de la Nación
CONFIRMADO | Campaña de RENIEC llega este 24 de agosto para beneficiar a vecinos de Pucusana
El DNI electrónico podrá ser tramitado sin costo alguno desde la jornada que ha organizado RENIEC en colaboración la entidad municipal de Pucusana.
En el contexto de fortalecer la accesibilidad ciudadana y reducir las brechas en identificación, la Municipalidad de Pucusana, en coordinación con el RENIEC, ha anunciado una jornada gratuita de trámite del DNI electrónico para este domingo 24 de agosto de 2025. Esta iniciativa se llevará a cabo desde las primeras horas de la mañana.
PUEDES VER: Renovación de DNI | Este es el proceso que debes seguir para tramitar online antes del 14 de octubre
La campaña busca facilitar la renovación, corrección y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI), ofreciendo un acceso directo y sin costo a un documento tan importante. Además, responde a la urgencia de garantizar que los ciudadanos cuenten con identificación vigente, especialmente en zonas donde el acceso a los servicios registrales puede ser limitado.DNI electrónico será gratuito este 24 de agosto/ FOTO: Municipalidad de Pucusana
El enfoque que se le da al servicio refleja el compromiso municipal con la inclusión social y la modernización de los registros de identidad. En las siguientes líneas podrás encontrar los detalles del evento, servicios disponibles y recomendaciones para aprovechar la jornada de manera correcta.
DNI gratis en Pucusana
La Municipalidad de Pucusana informó a través de sus canales oficiales que, en colaboración con el RENIEC, se realizará esta campaña gratuita de emisión del DNI electrónico el próximo 24 de agosto, en la Plaza de Armas Miguel Grau Seminario, a partir de las 9:00 a. m.
¿Qué servicios se brindarán?
Durante esta jornada, se ofrecerán los siguientes trámites sin costo alguno:
- Renovación del DNI electrónico para quienes lo requieran.
- Rectificación de datos, como nombre, apellido o fecha de nacimiento.
- Actualización de fotografía, para quienes necesiten una imagen reciente.
Lugar, hora y cupos limitados
- Lugar: Plaza de Armas Miguel Grau Seminario, Pucusana.
- Hora: A partir de las 9:00 a. m..
- Cupos: Limitados. Las autoridades recomiendan a los residentes llegar con antelación para asegurar su atención
- exitosanoticias.pe
- .
Importancia del DNI electrónico
Este tipo de campañas itinerantes responden al propósito de cerrar brechas de identificación, especialmente en zonas vulnerables o de difícil acceso. El DNI electrónico facilita trámites presenciales y virtuales, permite firmeza digital y mejora la eficiencia documental.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90