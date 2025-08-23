CONFIRMADO | Campaña de RENIEC llega este 24 de agosto para beneficiar a vecinos de Pucusana

En el contexto de fortalecer la accesibilidad ciudadana y reducir las brechas en identificación, la Municipalidad de Pucusana, en coordinación con el RENIEC, ha anunciado una jornada gratuita de trámite del DNI electrónico para este domingo 24 de agosto de 2025. Esta iniciativa se llevará a cabo desde las primeras horas de la mañana.

La campaña busca facilitar la renovación, corrección y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI), ofreciendo un acceso directo y sin costo a un documento tan importante. Además, responde a la urgencia de garantizar que los ciudadanos cuenten con identificación vigente, especialmente en zonas donde el acceso a los servicios registrales puede ser limitado.

DNI electrónico será gratuito este 24 de agosto/ FOTO: Municipalidad de Pucusana

El enfoque que se le da al servicio refleja el compromiso municipal con la inclusión social y la modernización de los registros de identidad. En las siguientes líneas podrás encontrar los detalles del evento, servicios disponibles y recomendaciones para aprovechar la jornada de manera correcta.

DNI gratis en Pucusana

La Municipalidad de Pucusana informó a través de sus canales oficiales que, en colaboración con el RENIEC, se realizará esta campaña gratuita de emisión del DNI electrónico el próximo 24 de agosto, en la Plaza de Armas Miguel Grau Seminario, a partir de las 9:00 a. m.

¿Qué servicios se brindarán?

Durante esta jornada, se ofrecerán los siguientes trámites sin costo alguno:

Renovación del DNI electrónico para quienes lo requieran.

Rectificación de datos, como nombre, apellido o fecha de nacimiento.

Actualización de fotografía, para quienes necesiten una imagen reciente.

Lugar, hora y cupos limitados

Lugar: Plaza de Armas Miguel Grau Seminario, Pucusana.

Hora: A partir de las 9:00 a. m..

Cupos: Limitados. Las autoridades recomiendan a los residentes llegar con antelación para asegurar su atención

Importancia del DNI electrónico

Este tipo de campañas itinerantes responden al propósito de cerrar brechas de identificación, especialmente en zonas vulnerables o de difícil acceso. El DNI electrónico facilita trámites presenciales y virtuales, permite firmeza digital y mejora la eficiencia documental.