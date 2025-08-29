Adiós al DNI azul: Reniec comparte importante anuncio y lanza campaña para obtener DNI electrónico 3.0

A partir de este 28 de agosto, nos despedimos del DNI azul y amarillo, luego que RENIEC anunciara el uso exclusivo del DNI electrónico (DNIe) en 3.0. En este contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó, mediante sus plataformas, una imperdible campaña para tramitar por primera vez el DNI electrónico 3.0.

Es importante precisar que tanto los DNI azul como amarillo continuarán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento y la migración será progresiva, conforme estos documentos vayan expirando. Por lo que si tienes estos documentos vigentes, no es necesario realizar el trámite de actualización, por ahora.

Reniec lanza campaña para obtener DNI electrónico 3.0

El Reniec informó que por campaña se podrá tramitar el primer DNIe 3.0, para adulto a solo S/30 con el código 02121, y en el caso de menores de edad, a S/16 con el código 00647. El pago se puede realizar mediante la página web de Págalo.pe (dale clic aquí) o en cualquier agente del Banco de la Nación.

Campaña para tramitar tu primer DNIe para adulto a solo S/30. | Imagen: Reniec

Recuerda que la campaña del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil estará vigente del 28 de agosto al 31 de diciembre del 2025 a nivel nacional, así que aprovecha la oportunidad de acceder el DNI electrónico con la versión 3.0, que cuenta con 64 llaves de seguridad.

¿Qué es el DNI electrónico 3.0?

El DNI electrónico 3.0 es la última versión del Documento Nacional de Identidad emitido por el RENIEC, presentado oficialmente el 15 de abril de 2025. Es considerado el más moderno y seguro de Latinoamérica con 64 elementos de seguridad, cuadruplicando los 16 del DNIe 2.0, integrados tanto en su tarjeta como en el chip criptográfico.

Cuenta con chip criptográfico avanzado, con mayor capacidad y múltiples códigos internos, lo que mejora la seguridad y funcionalidad, código QR único en el reverso para verificación digital rápida, así como diseño multicolor (tonos verde grisáceo, azul, amarillo, violeta) e iconografía peruana que incluye el gallito de las rocas, tejido asháninka, marinera con caballo de paso, ruinas de Chan Chan, Machu Picchu, sello del Inti Raymi e isotipo de RENIEC.