DNI electrónico GRATIS para niños y recién nacidos: ¿Cómo acceder al beneficio de Reniec?
El DNI electrónico se entregará sin costo este 2025 con un simple procedimiento para cierto sector de menores de edad. ¿Quiénes pueden participar de la campaña?
Contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) desde la infancia es un paso esencial para acceder a salud, educación, programas sociales y mucho más. En 2025, el Reniec refuerza este compromiso con campañas que hacen posible obtener el DNI electrónico totalmente gratis para niños y recién nacidos. A continuación te contaremos todo sobre los requisitos, procesos y plazos para que ningún menor quede sin identidad.
Campaña de DNI gratis 2025
Primer DNI electrónico gratuito para menores 2021–2025
Bajo la campaña "Mi primer DNI", menores nacidos entre 2021 y 2025 que no tengan ningún DNI anterior, pueden obtener su DNI electrónico sin costo hasta el 30 de junio de 2025. El trámite es presencial en oficinas o puntos autorizados del Reniec, con entrega gratuita.
Reniec también habilitó 195,000 DNI gratuitos en 2025 para población vulnerable (inscripciones, duplicados, renovaciones, rectificaciones), incluyendo 1,000 exclusivamente para niños huérfanos o en desprotección familiar.
Reniec
Requisitos para obtener el DNI electrónico gratuito
- Menor sin DNI previo
- Nacido entre 2021 y 2025
¿Qué documentos se piden para el DNI gratis?
- Acta de nacimiento (o Certificado de Nacido Vivo para tramitar el acta).
- Foto tamaño pasaporte con fondo blanco y sin accesorios en la cabeza.
- DNI vigente del padre/madre o apoderado.
- Presencia del menor solamente si tiene más de 7-8 meses, para captura de huellas biométricas.
¿Cómo se tramita el DNI gratis?
- Presencial en oficinas del Reniec o auxiliares (incluidas en hospitales Minsa y EsSalud)
- Acude con documentos; si no tienes el acta, puedes tramitarla en el sitio con el Certificado de Nacido Vivo.
- En hospitales mediante "Nacer con Identidad"
