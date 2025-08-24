DNI electrónico GRATIS para niños y recién nacidos: ¿Cómo acceder al beneficio de Reniec?

Contar con un Documento Nacional de Identidad (DNI) desde la infancia es un paso esencial para acceder a salud, educación, programas sociales y mucho más. En 2025, el Reniec refuerza este compromiso con campañas que hacen posible obtener el DNI electrónico totalmente gratis para niños y recién nacidos. A continuación te contaremos todo sobre los requisitos, procesos y plazos para que ningún menor quede sin identidad.

Campaña de DNI gratis 2025

Primer DNI electrónico gratuito para menores 2021–2025

Bajo la campaña "Mi primer DNI", menores nacidos entre 2021 y 2025 que no tengan ningún DNI anterior, pueden obtener su DNI electrónico sin costo hasta el 30 de junio de 2025. El trámite es presencial en oficinas o puntos autorizados del Reniec, con entrega gratuita.

Reniec también habilitó 195,000 DNI gratuitos en 2025 para población vulnerable (inscripciones, duplicados, renovaciones, rectificaciones), incluyendo 1,000 exclusivamente para niños huérfanos o en desprotección familiar.

Reniec

Requisitos para obtener el DNI electrónico gratuito

Menor sin DNI previo

Nacido entre 2021 y 2025

¿Qué documentos se piden para el DNI gratis?

Acta de nacimiento (o Certificado de Nacido Vivo para tramitar el acta).

Foto tamaño pasaporte con fondo blanco y sin accesorios en la cabeza.

DNI vigente del padre/madre o apoderado.

Presencia del menor solamente si tiene más de 7-8 meses, para captura de huellas biométricas.

¿Cómo se tramita el DNI gratis?