Colegio emblemático de Puente Piedra será reconstruido y estudiantes se trasladarán temporalmente

El alcalde del distrito de Lima Norte compartió la buena noticia en medio de una ceremonia y aseguró que la institución educativa tendrá nuevo plantel.

Angie De La Cruz
El concejo municipal de Puente Piedra anunció una buena noticia y los estudiantes están emocionados.
Las obras en Puente Piedra continúan ejecutándose y esta vez fue el turno del sector educativo, puesto que el colegio Augusto B. Leguía será reconstruido. Esta noticia generó gran alegría entre la población, puesto que si bien la esctructura será demolida, los estudiantes no se verán perjudicados ya que desde la municipalidad se aseguró que serán trasladados a otro espacio adecuado para recibir clases.

El alcalde del distrito, Rennán Espinoza, realizó una ceremonia en el Estadio Municipal y brindó más detalles sobre este proyecto que beneficiará a los cientes de alumnos de la emblemática institución educativa pública. Además, señaló que en dicho espacio se ubicarán las aulas temporales.

Esta medida se concretó tras una reunión del concejo municipal de Puente Piedra, que aprobó ceder parte del Estadio Municipal a los alumnos de la institución educativa Augusto B. Leguía, mientras se inicia la construcción de su nuevo plantel que tendría el moderno modelo de las Escuelas Bicentenario.

"Muchachos, este será su colegio transitorio hasta que se construya el colegio definitivo que tanto se ha anhelado. El proceso aún toma su tiempo y hay que ser claro, no es que se vaya a dar a partir de mañana", señaló el burgomaestre del distrito en la ceremonia que contó con la presencia de autoridades, padres de familia, docentes y estudiantes.

"Por fin, que bueno por los nuevos alumnos, ellos se merecen una buena infraestructura y buena educación", "El estado va construir, no el alcalde", "Solo son promesas el día que den una fecha de inicio tal vez se les crean", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha confirmado la fecha de inicio de esta obra del colegio Augusto B. Leguía, por lo que queda esperar el pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Educación (Minedu) o del titular, Morgan Quero. En tanto, los alumnos se trasladarán proximamente a las que serán sus nuevas aulas.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

