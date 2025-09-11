La Municipalidad de Puente Piedra ha logrado recuperar un importante espacio público que estaba habitado por viviendas. Esta medida beneficia de manera directa a los ciudadanos de la Asociación de Pobladores de Chalhuani, ya que podrán acceder a obras de agua y alcantarillado.

De acuerdo a la información brindada por el municipio de Lima Norte, algunos ciudadanos habían construido su vivienda en este pasaje, tras ser notificados, los trabajadores de Puente Piedra retiraron los objetos del lugar y liberar la zona.

Tras la liberación de este pasaje en la Asociación de Pobladores de Chalhuani, se ejecutarán las obras de agua y alcantarillado, esta noticia fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes esperan con ansias contar con servicio potable en sus viviendas.

Rápidamente, la publicación en redes sociales se hizo viral, y en poco tiempo cuenta con diversos comentarios por parte de los cibernautas que viven en este importante distrito de Lima Norte. Muchos de ellos, esperan que se siga trabajando a favor de los ciudadanos.

"Está bien que recuperen espacios públicos", "Muy buena noticia", "La gente invade y no piensa en los demás", "Muy buena gestión", "Por Santa Rosa está pasando lo mismo", "Con los espacios públicos no se lucra","Gracias por esta acción", son algunos mensajes que acompañan el post.