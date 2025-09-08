- Hoy:
Comisaría de Puente Piedra cambia de sede y ya no se ubica en la plaza: ¿cuál es la nueva dirección?
¡Atención, vecinos! La Comisaría de Puente Piedra se mudó debido a que su conocida sede tenía precarias construcciones. Conoce dónde se ubica su nuevo local.
En el corazón de Puente Piedra está ubicada las principales instituciones como la municipalidad, iglesia, Plaza Mayor y comisaría; sin embargo, esta última se mudó recientemente tras representar un peligro latente para los policías y público en general, debido a las edificaciones en mal estado.
PUEDES VER: Link y cómo votar por el pan con chicharrón en la final entre Perú vs. Venezuela por el Mundial de Desayunos
La concurrida comisaría de Puente Piedra se ubicaba al lado derecho de la Plaza Mayor y a diario recibía a docenas de personas que presentaban sus denuncias y realizaban sus respectivos trámites en el recinto policial, pero con el pasar de los años y la falta de mantenimiento, el lugar se declaró en emergencia.
¿Dónde se ubica la nueva Comisaría de Puente Piedra?
En un video compartido por las redes sociales de la Comisaría de Puente Piedra, se dio a conocer que su nuevo local se ubica en la Asociación Raúl Chun de Copacabana, manzana D, lote 45. Además, en dicho clip se muestra a detalle cómo las personas pueden dirigirse a la jefatura PNP desde el óvalo.Ubicación de la nueva Comisaría de Puente Piedra. | Imagen: Facebook
Para llegar a la nueva sede de la comisaría del popular distrito de Lima Norte, no es necesario tomar un vehículo, tal y como muestran las imágenes publicadas en las plataformas. Se encuentra a pocas cuadras del óvalo, a la altura del paradero Godoy, a media cuadra de paradero 24.
Si en caso, presenta una emergencia, puede comunicarse al número de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, como el (01) 5512906 para la Comisaría La Ensenada, también ubicada en Puente Piedra. Por otro lado, el teléfono de serenazgo es (01) 2196220.
Esta noticia generó diversos comentarios de los usuarios. "Los felicito de todo corazón, a ustedes, señores policías", "¿Por qué no se llevan a los tres perritos de la antigua comisaría?", "Tienen espacio suficiente para que lleven a sus compañeritos de 4 patas. No los abandonen", "Y con Local nuevo y grande, como es posible, abandonen a esos 3 perritos", indicaron.
