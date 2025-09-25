- Hoy:
Renuevan importante avenida de Lima Norte: ciudadanos reducirán su tiempo de viaje a sus destinos
Miles de ciudadanos se verán beneficiados con la remodelación de esta avenida de Lima Norte, ya que disminuirá la congestión vehicular.
La Municipalidad de Lima dio a conocer que una avenida sumamente importante de Lima Norte está siendo remodelada. La iniciativa busca que los ciudadanos pueden acceder a una vía digna, así como reducir su tiempo de viaje a sus destinos.
Los trabajos de mejoramiento de la avenida Carlos Izaguirre, tramo desde la av. Canta Callao hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao, ya están avanzando. Recordemos que, esta vía no contaba con pistas ni veredas, lo cual afectaba a los ciudadanos de la zona.
El proyecto incluye 33 137.14 m2 de pavimento rígido, veredas de concreto, señalización, sardineles y 7 paraderos. Además, se implementarán áreas verdes con la colocación de 20, 686.15 m2 de grass y reubicación de los árboles.
La renovación de esta importante avenida beneficiará a más de 300, 000 vecinos de Lima Norte. Según dio a conocer el municipio, la obra cuenta con un avance de 14% y se espera que en los próximos meses se culmine esta iniciativa.
De esta manera, la comunica limeña busca que los ciudadanos pueden acceder a un lugar digno para vivir, así como impulsar vías modernas y duraderas en la capital. Asimismo, estas iniciativas reducirán la congestión vehicular y riesgos de accidentes.
