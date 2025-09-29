DNI electrónico GRATIS en Chorrillos: campaña de Reniec este sábado 4 de octubre para vecinos

Con la finalidad de modernizar y digitalizar la identificación en el Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que el DNI electrónico 3.0 tendrá un costo promocional de 30 soles. Pero también se están realizando campañas para que la ciudadanía obtenga este importante documento sin costo alguno, como ocurrirá en el distrito de Chorrillos este sábado 4 de octubre.

Mediante las redes sociales, se anunció que el Reniec y Exitosa lanzaron esta campaña gratuita para este fin de semana, dirigida a los vecinos chorrillanos. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio y contar con el DNI electrónico 3.0 sin costo alguno? Ahora te brindamos todos los detalles.

Campaña gratuita para obtener DNI electrónico 3.0

La campaña de Reniec se realizará este sábado 4 de octubre, en un horario establecido de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en Av. Guardia Civil 620, La Campiña, Chorrillos. Cabe señalar que quienes podrán obtener el DNIe 3.0 son menores de edad (0 a 17 años) y adultos mayores (60 años a más).

Conoce más detalles de la campaña gratuita para la obtención del DNIe 3.0.

Si está interesado en participar de esta iniciativa sin costo en Chorrillos, le recomendamos que acuda con anticipación al lugar citado, con los documentos que se requiera, según los cambios que va a realizar. Por ejemplo: un recibo original y copia de servicio (luz, agua o teléfono), entre otros.

Beneficios del DNI electrónico 3.0

El DNI electrónico 3.0 en el Perú introduce mejoras sustanciales respecto a versiones anteriores, que brindan beneficios importantes tanto en seguridad como en servicios digitales. Cuenta con 64 elementos de seguridad, mucho más que en versiones anteriores y su material es policarbonato 100 %, con mayor resistencia al calor y rayos ultravioletas.

Además, cuenta con imágenes microscópicas, textos en alta resolución, hologramas nuevos, código QR único para cada DNI que permite verificación al escanear. En ciertos casos, si alguien intenta manipular o eliminar datos del chip mediante impresión láser o medios similares, la información puede autodestruirse para proteger su integridad.