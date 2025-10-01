Salida del Señor de los Milagros 2025 | ¿Cuándo inician las procesiones en Lima y Callao? Estas son las fechas y rutas

Cada octubre, la ciudad de Lima se viste de morado en honor al Señor de los Milagros, conocido como el "Cristo Moreno". Desde el amanecer hasta el anochecer, miles de devotos participan en procesiones que llenan las calles del centro histórico y sus alrededores, llevando consigo incienso, cánticos y una profunda devoción. Este año, las celebraciones se extenderán al Callao, marcando su regreso a esta localidad después de más de 20 años, llevando bendiciones a hospitales e instituciones públicas a lo largo de su recorrido.

La procesión del Señor de los Milagros no es solo una manifestación religiosa, sino que es un acto cultural, social y espiritual que convoca fervor, organización institucional y un gran despliegue logístico. No basta con saber la fecha, pues quienes asisten deben conocer rutas, horarios, puntos de homenaje y recomendaciones para acompañar con seguridad al anda. Este año, la Hermandad de las Nazarenas ha confirmado seis salidas procesionales, cinco en octubre y una en noviembre.

Fechas y rutas oficiales de las procesiones 2025

Según el Arzobispado de Lima, la Hermandad de las Nazarenas y medios especializados, estas son las salidas confirmadas para el Señor de los Milagros en 2025: cinco en octubre y una en noviembre.

Sábado 4 de octubre de 2025 al mediodía / desde el Monasterio de las Nazarenas (Av. Tacna): Av. Tacna - Av. Emancipación - jirón Chancay - jirón Conde de Superunda - retorno por Av. Tacna Incluye la "levantada mundial" del anda al mediodía, simultánea con hermandades de Perú y el extranjero.

El Señor de los Milagros inicia este 4 de octubre / FOTO: Señor de los Milagros de Nazarenas

Sábado 18 de octubre de 2025 desde las 6:00 a.m: Av. Tacna - Jirón Ica - Jirón de la Unión - Plaza Mayor (homenajes al Gobierno, Municipalidad, Palacio Arzobispal) - Jirón Carabaya - Jirón Ucayali - Av. Abancay - Jirón Junín (homenaje del Congreso) - continuación por jirones Huanta, Ancash, Maynas, retorno hacia iglesia del Carmen / Nazarenas Esta procesión incluye homenajes oficiales y paso por lugares simbólicos del poder político.

Domingo 19 de octubre de 2025 madrugada / temprano (al salir del Carmen): Parte desde Iglesia del Carmen, recorre zonas vinculares: Hospital Dos de Mayo, Hospital Almenara - jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata, Cangallo - pasa frente al Palacio de Justicia - continúa por Av. Venezuela, jirón Mariano Moreno, Recuay, Loreto, Av. Bolivia, Av. Garcilaso de la Vega - ingresa a Av. Tacna - retorna al Santuario de las Nazarenas Tiene un carácter más local, con paso por zonas hospitalarias e institucionales.

Domingo 26 de octubre de 2025 (Nazareno Móvil / Callao) 6:00 a.m: Salida desde Av. Tacna - Av. Nicolás de Piérola - Av. Óscar R. Benavides - Av. Tingo María - Av. Mariano H. Cornejo - Av. Universitaria - Av. La Marina - Av. Guardia Chalaca - Av. Sáenz Peña - Av. Pacífico - retorno por Sáenz Peña - Guardia Chalaca - La Marina - Universitaria - Cornejo - Tingo María - Óscar R. Benavides - Nicolás de Piérola - Av. Tacna - retorno al Santuario Esta procesión marca un regreso histórico del Señor de los Milagros al Callao tras 22 años.

Martes 28 de octubre de 2025 desde las 6:00 a.m: Av. Tacna - Av. Nicolás de Piérola - jirón Cañete - Av. Alfonso Ugarte - Hospital Arzobispo Loayza - rutas hacia distritos de Breña, paso por calles del centro y hospitales Recorre hospitales y zonas céntricas con atención pastoral.

Sábado 1 de noviembre de 2025 temprano / madrugada: Av. Tacna - Jirón Callao - Jirón Chancay - Av. Emancipación - retorno por Av. Tacna al Santuario de las Nazarenas: Procesión de despedida que cierra el ciclo del mes morado.

Sobre Lima y Callao: ¿dónde inician las procesiones?

Lima: Todas las procesiones parten (o regresan) al Santuario / Monasterio de las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, en el centro histórico limeño.

Callao: La procesión del 26 de octubre (Nazareno Móvil) es la única que tiene una ruta extendida hacia Callao, saliendo desde Lima y recorriendo avenidas portuarias y retornando al Santuario.

Horarios y recomendaciones