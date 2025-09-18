Procesión del Señor de los Milagros llegará al Callao: recorridos que realizará el Cristo Moreno en octubre

La imagen del Cristo Moreno recorrerá las calles nuevamente en octubre. En ese sentido, la Hermandad del Señor de los Milagros confirmó que se realizarán seis recorridos, pero anunciaron una importante noticia.

El anda del Señor de los Milagros llegará al Callao, su última visita fue en el 2023 y tras 22 años, los fieles de la provincia constitucional podrán venerar la imagen. Para conocer los recorridos de este 2025 y fechas, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

El recorrido del Señor de los Milagros llegará al Callao.

Recorridos del Señor de los Milagros 2025

Sábado 4 de octubre

El primer recorrido del Señor de los Milagros comenzará en Las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, y pasará por la av. Emancipación, así como los jirones Chancay y Conde de Superunda.

Sábado 18 de octubre

La imagen del Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal.

Luego seguirá la procesión por el jirón Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay, para ingresar al jirón Junín, donde el Congreso de la República realizará una breve ceremonia. Tras ello, seguirá su recorrido en Barrios Altos y retornará nuevamente al jirón Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

Domingo 19 de octubre

El anda del Señor de los Milagros recorrerá los alrededores del Hospital Dos de Mayo y Almenara. Luego seguirá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo. Además, pasará frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional, antes de retornar a las Nazarenas.

Domingo 26 de octubre: visita al Callao

El recorrido por el Nazareno Móvil será por las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina. La imagen también circulará por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, para luego regresar al Cercado de Lima por la misma ruta.

Martes 28 de octubre

La imagen del Señor de los Milagros visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. El recorrido incluye las avenidas Tacna, Nicolás de Pierola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Veza, así como los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto, ese mismo día el anda volverá a la Iglesia de las Nazarenas.

Sábado 1 de noviembre: última procesión

Esta fecha se realizará la ruta más corta, ya que solo pasará por la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y la avenida emancipación.