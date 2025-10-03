El primer recorrido del Señor de los Milagros será el sábado 4 de octubre. El Cristo Moreno recorrerá diversas calles de la capital junto a sus fieles, quienes con canciones y oraciones acompañan el anda. Si quieres conocer el horario de salida oficial, entonces tienes que revisar las próximas líneas.

Horario de salida del Señor de los Milagros: Primer recorrido

La imagen del Señor de los Milagros tendrá cinco recorridos en Lima y una en la provincia constitucional del Callao. Cada una de las salidas tiene un horario establecido con la finalidad de que los devotos acompañen de inicio a fin al Cristo de Pachacamilla.

¿A qué hora sale el Señor de los milagros mañana? Es la pregunta que se hacen los diversos fieles. Si es así, entonces debes saber que, el anda del Señor de los Milagros, saldrá del Monasterio de Nazarenas a las 12:00 p.m.

El primer recorrido se realizará por la avenida Tacna, Jr. Superunda, Jr. Chancay, y Avenida Emancipación. Esta salida es sumamente importante, ya que al momento que suene la campana, el anda será alzada simultáneamente en Lima y en 41 hermandades del extranjero y en 11 del país.

¿Qué día sale la procesión del Señor de los Milagros?

El Señor de los Milagros tendrá 6 salidas este 2026, una de ellas es en el Callao, lugar que visitó hasta 21 años. A continuación, te brindaremos la fecha de cada recorrido del anda del Cristo Moreno.

Sábado 4 de octubre

Sábado 18 de octubre

Domingo 19 de octubre

Domingo 26 de octubre

Martes 28 de octubre

Sábado 1 de noviembre

¿Cuánto pesa el anda del Señor de los Milagros?

El anda del Señor de los Milagros puede llegar a pesar entre 900 y 990 kilogramos, según un estudio que realizó la PUCP, aunque otras fuentes han indicado que tiene un peso de 1.200 y 1,400 kg. La imagen es cargada entre 32 integrantes de cada cuadrilla de cargadores.