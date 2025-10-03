Señor de los Milagros 2025: Frases, imágenes, himno y oraciones del Cristo Moreno

El Señor de los Milagros saldrá a las calles el sábado 4 de octubre. Este mes es sumamente importante para miles de devotos del Cristo Moreno, quienes buscan compartir con sus seres queridos frases, imágenes, oraciones e himno. Si eres uno de ellos, entonces estás en la nota indicada.

Frases en honor al Señor de los Milagros

El mes morado es sumamente relevante para los fieles del Cristo Moreno, por ello, muchos buscan compartir en sus redes sociales diversas frases que transmiten la fe y devoción del Señor de los Milagros.

Creo en los milagros… las oraciones que son respondidas y las manos sanadoras.

Que el Señor de los Milagros llene tu vida de bendiciones y te proteja en todo momento.

En la devoción al Señor de los Milagros encontramos un refugio de paz y una fuente de esperanza.

En tiempos de dificultad, recuerda que el Señor de los Milagros está a tu lado, obrando maravillas en tu vida.

Cada uno de mis días es un milagro. No desperdiciaré mi día, no desperdiciaré el milagro.

Para Dios no hay imposibles, y si tu fe en él es tan grande como lo que él tiene en ti, verás milagros.

Señor de los Milagros, concede la paz a nuestro mundo. Que tu luz divina ilumine los corazones de quienes promueven la paz y la justicia en la tierra.

Señor, tus maravillas son incontables y cada día me sorprendes. No dejaré de testificar lo que has hecho en mi vida.

Gracias Dios por cuidar de esta familia, por regalarnos tanto amor y tanta salud, gracias por hacer que seamos tan felices en tu gloria.

Señor, solo no puedo, mi confianza está en ti.

Himno al Señor de los Milagros

A continuación, podrás acceder al himno del Señor de los Milagros totalmente gratis y completo. El canto es realizado durante todo el recorrido de la imagen del Cristo Moreno.

Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles devotos, a implorar tu bendición.(bis) Faro que guía, da a nuestras almas, la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles devotos, a implorar tu bendición. (bis)

Con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú, y unidos todos como una fuerza te suplicamos nos des tu luz. Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión, tus fieles devotos, a implorar tu bendición. (bis)

Imágenes del Señor de los Milagros grandes y pequeños

Te compartiremos las diversas imágenes del Señor de los Milagros por el mes morado. Comparte las ilustraciones y fotografías con tus amigos o seres queridos totalmente gratis.

Comparte esta imagen del Señor de los Milagros en tus redes sociales.

Imagen que honra al Señor de los Milagros.

Comparte esta imagen del Señor de los Milagros con tus seres queridos.

Imagen completa del Señor de los Milagros en Lima.

Oraciones al Señor de los Milagros

Lee las siguientes a las oraciones en honor al Señor de los Milagros. Cada una de ellas te hará reflexionar y mostrar tu fe al Cristo de Pachacamilla este mes morado.

Oh, mi amadísimo Señor de los Milagros, acudo ante tu sagrada imagen con fervor, con toda mi fe y confianza, con certeza en ti, para invocar tu muy milagrosa ayuda; me trae hasta tus pies el amor que te profeso y lo mucho que te agradezco tu gloriosa redención, y para pedirte que no me dejes solo ahora que sufro por tantas adversidades, por tantas penalidades como hay en mi vida, que me causan gran dolor y honda preocupación. Yo creo que tú eres Dios, como lo es el padre y lo es el Espíritu Santo. Creo que eres también hombre verdadero y fuente de vida y que, de tu plenitud, los hombres recibimos todas las gracias y favores. Amén.

Señor de los Milagros, te pedimos que cures a aquellos que están enfermos y alivies su sufrimiento. Derrama tu gracia sanadora sobre ellos y dales fuerza para superar sus enfermedades. Amén.

Oh, Señor de los Milagros, hoy quiero expresar mi profunda gratitud por todas las bendiciones que he recibido a lo largo de mi vida. Gracias por mi familia, por mis amigos, por mi trabajo, por mi hogar y por todas las pequeñas cosas que hacen mi vida maravillosa. Gracias por protegerme y guiarme en los momentos difíciles, por ser mi luz en la oscuridad y mi consuelo en la tristeza. Gracias por tu amor incondicional y por tu presencia constante en mi vida. Pido tu bendición y protección para mi familia, para mis amigos y para todas las personas que necesitan de tu ayuda en este momento. Que tu amor y tu paz llenen nuestros corazones y nos guíen en cada paso que damos. Te agradezco, Señor de los Milagros, por todo lo que has hecho por mí y por todo lo que harás en el futuro. Que tu bendición esté siempre conmigo. Amén.