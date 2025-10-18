Procesión del Señor de los Milagros HOY, sábado 18 de octubre: sigue el segundo recorrido del Cristo Moreno

El segundo recorrido del Señor de los Milagros será el sábado 18 de octubre. La imagen del Cristo Moreno llegará a la Plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad de Lima, Poder Ejecutivo y Palacio Arzobispal. Miles de devotos acompañan el recorrido con cantos y plegarias.

Segundo recorrido del Señor de los Milagros

Los fieles que quieren asistir al segundo recorrido del Señor de los Milagros deben saber que el anda del Cristo de Pachacamilla transitará por la avenida Tacna, jirón Ica y Unión, ingresando a la Plaza de Armas de Lima. Luego, pasará por el jirón Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay, para llegar al Congreso de la República.

En el parlamento se le realizará una breve ceremonia. Tras ello, el recorrido seguirá por Barrios Altos y retornará nuevamente al jirón Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde pernoctará para salir nuevamente el domingo 19 de octubre.

Tercer recorrido del Señor de los Milagros

El Señor de los Milagros realizará su tercer recorrido el domingo 19 de octubre. En esta ocasión la imagen del Cristo Moreno recorrerá los alrededores del Hospital Dos de Mayo y Almenara. Luego seguirá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo. Además, pasará frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional antes de retornar a las Nazarenas.

¿A qué hora sale la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre?

Los fieles podrán acompañar la imagen del Señor de los Milagros con cantos y oraciones. Por ello, se dio a conocer que el segundo y tercer recorrido comenzará a las 6:00 de la mañana; sin embargo, este último comenzará en la Iglesia del Carmen, ya que ahí pernoctó el sábado 18 de octubre.

Nazarenas TV: Link para ver la procesión en vivo

Si no puedes asistir a la procesión del Señor de los Milagros, entonces puedes ver el recorrido mediante la señal de Nazarenas TV y América TV, también pueden verlo por Canal HN, sitio oficial de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y el Arzobispado de Lima.