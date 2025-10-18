- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Al Nassr vs Al Fateh
- Cienciano vs Cusco
- Barcelona vs Girona
- Cruz Azul vs. América
- Minedu
Procesión del Señor de los Milagros HOY, sábado 18 de octubre: sigue el segundo recorrido del Cristo Moreno
En la segunda procesión del Señor de los Milagros, la imagen del Cristo Moreno llegará a la Plaza Mayor. Conoce todos los detalles del recorrido de HOY.
El segundo recorrido del Señor de los Milagros será el sábado 18 de octubre. La imagen del Cristo Moreno llegará a la Plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad de Lima, Poder Ejecutivo y Palacio Arzobispal. Miles de devotos acompañan el recorrido con cantos y plegarias.
PUEDES VER: Procesión del Señor de los Milagros 2025 llegará al Callao: recorridos que realizará el Cristo Moreno en octubre
Segundo recorrido del Señor de los Milagros
Los fieles que quieren asistir al segundo recorrido del Señor de los Milagros deben saber que el anda del Cristo de Pachacamilla transitará por la avenida Tacna, jirón Ica y Unión, ingresando a la Plaza de Armas de Lima. Luego, pasará por el jirón Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay, para llegar al Congreso de la República.
En el parlamento se le realizará una breve ceremonia. Tras ello, el recorrido seguirá por Barrios Altos y retornará nuevamente al jirón Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde pernoctará para salir nuevamente el domingo 19 de octubre.
Así será el segundo recorrido del Señor de los Milagros.
Tercer recorrido del Señor de los Milagros
El Señor de los Milagros realizará su tercer recorrido el domingo 19 de octubre. En esta ocasión la imagen del Cristo Moreno recorrerá los alrededores del Hospital Dos de Mayo y Almenara. Luego seguirá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo. Además, pasará frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional antes de retornar a las Nazarenas.
Tercer recorrido del Señor de los Milagros.
¿A qué hora sale la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre?
Los fieles podrán acompañar la imagen del Señor de los Milagros con cantos y oraciones. Por ello, se dio a conocer que el segundo y tercer recorrido comenzará a las 6:00 de la mañana; sin embargo, este último comenzará en la Iglesia del Carmen, ya que ahí pernoctó el sábado 18 de octubre.
Nazarenas TV: Link para ver la procesión en vivo
Si no puedes asistir a la procesión del Señor de los Milagros, entonces puedes ver el recorrido mediante la señal de Nazarenas TV y América TV, también pueden verlo por Canal HN, sitio oficial de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas y el Arzobispado de Lima.
- Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: dale clic aquí
- Nazarenas TV - Procesión del Señor de los Milagros: dale clic aquí
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50