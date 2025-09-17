- Hoy:
Municipalidad del Rímac lanza campaña de DNI electrónico gratis para este 20 de septiembre
El DNI electrónico será entregado de manera gratuita gracias a la gestión de la Municipalidad del Rímac en colaboración con RENIEC.
Desde el 29 de agosto de 2025, RENIEC dejó de emitir los antiguos Documentos Nacionales de Identidad en versión azul (para mayores de edad) y amarillo (para menores). Estas versiones ya no se renuevan, ni se emiten nuevas, aunque siguen siendo válidos hasta su vencimiento.
Por ello, muchas municipalidades y RENIEC han organizado campañas gratuitas para que la población puedan obtener el DNI electrónico (DNIe 3.0) sin tener que pagar las tasas habituales. En este caso, la Municipalidad del Rímac ha oficializado una de estas iniciativas.
Distrito del Rímac anuncia campaña de DNI electrónico gratis para vecinos/ FOTO: Municipalidad del Rímac
Es especialmente importante que quienes tienen un DNI azul o amarillo lo reemplacen por el DNIe, para poder cumplir con trámites oficiales, acceder a servicios digitales y asegurar la identificación segura. Conoce a continuación cómo acceder al evento en el Rímac y obtener la documentación sin costo.
Trámite de DNI electrónico gratis en El Rímac - sábado 20 de septiembre
- Fecha y hora: Sábado 20 de septiembre, desde las 9:00 a. m.
- Lugar: Parque de la Marina, avenida Prolongación Flor de Amancaes, s/n, distrito del Rímac.
¿Quiénes pueden beneficiarse y qué servicios se ofrecen?
Beneficiarios principales:
- Menores de 1 a 17 años.
- Adultos mayores de 60 años.
- Personas con discapacidad (con carnet CONADIS o certificado médico que lo acredite), sin importar la edad.
Servicios disponibles gratuitamente:
- Emisión del DNI electrónico (DNIe) si el solicitante corresponde a los grupos beneficiados.
- Renovación por caducidad.
- Actualización de imagen.
- Actualización de dirección.
- Duplicado en caso de pérdida o deterioro.
Requisitos para acceder al servicio gratis
- Los menores de edad deben acudir acompañados por madre o padre, ambos con su DNI vigente.
- Llevar su DNI actual (vigente o vencido), en caso de los adultos mayores o las personas con discapacidad. En los menores, si hay extravío o deterioro, podría aceptarse copia.
- Para las personas con discapacidad, presentar carnet de CONADIS o certificado médico que lo avale.
- Llegar con anticipación, pues hay cupos limitados. En esta campaña específica, se menciona que hay 480 cupos disponibles.
Importancia del DNI electrónico en el Perú
El DNIe 3.0 incorpora mejoras de seguridad como un chip criptográfico, código QR y múltiples mecanismos de protección para resguardar los datos personales de la persona titular.
Permite realizar trámites digitales, autenticación en servicios del Estado en línea, firma digital y verificación de identidad con mayor confiabilidad.
Es el documento que RENIEC emite ahora como único documento oficial para nuevas versiones; su uso favorece la inclusión, reduce trámites presenciales y las barreras para personas mayores, con discapacidad, residentes de zonas alejadas, etc.
