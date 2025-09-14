Tramita con descuento tu DNI electrónico en septiembre: en qué lugares se puede acceder al beneficio

En agosto de 2025, RENIEC dio un paso importante para modernizar la identificación en el país: presentó el DNI electrónico 3.0 como el nuevo documento oficial, dejando atrás los DNI convencionales de color azul y amarillo. Pero no solo eso: para incentivar que más personas lo obtengan pronto, se anunció un descuento promocional que estará vigente hasta el final del año.

De esta forma, RENIEC busca que la transición al documento con firma digital, chip de seguridad, mayor durabilidad y características tecnológicas se haga lo más masiva y accesible posible.

Al momento, en septiembre de 2025, ese descuento es válido en todas las sedes de RENIEC a nivel nacional, bajo las condiciones de la campaña "DNI electrónico 3.0 para todos", aprobada por la Resolución Jefatural 144‑2025. Hay plazos, costos reducidos, y ciertos detalles que conviene saber si estás planeando renovar, sacar por primera vez, cambiar de menor a mayor edad, o duplicar el documento.

Descuento: hasta cuándo, en qué sedes y precios exactos

La campaña de descuento para el DNI electrónico 3.0 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Durante este periodo, el DNIe 3.0 se emitirá a costo igual al de los DNI convencionales antiguos (azul o amarillo).

Los precios promocionales exactos son:

S/ 30.00 para mayores de 17 años

S/ 16.00 para menores de edad

Este precio aplica para los trámites presenciales en todas las oficinas/sedes de RENIEC del país, no solo en Lima. Es decir, cualquier oficina autorizada podrá emitir el DNI electrónico 3.0 bajo esta tarifa promocional.

¿Qué trámites incluye el descuento?

El descuento aplica para varios tipos de trámite con DNI electrónico 3.0: