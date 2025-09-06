Municipalidad de Villa el Salvador anuncia gran noticia todos los viernes de septiembre: DNI electrónico GRATIS

En un esfuerzo por promover la inclusión y garantizar el acceso a la identidad legal formal, la Municipalidad de Villa El Salvador, en colaboración con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), ha lanzado una campaña para la emisión gratuita del DNI Electrónico.

Esta iniciativa está destinada especialmente a sectores vulnerables, como menores de edad, adolescentes que requieren actualización del documento, y personas con discapacidad. El objetivo es cerrar brechas de identificación y facilitar el acceso a servicios públicos esenciales como educación, salud, programas sociales, y gestiones legales, mediante un documento seguro y de fácil acceso.

DNI gratis todos los viernes en septiembre en Villa el Salvador / FOTO: Municipalidad de Villa el Salvador

Este tipo de jornadas itinerantes representa una alternativa para quienes no pueden acudir a las agencias de RENIEC o enfrentar los costos asociados al trámite tradicional. A continuación se detalla cómo y dónde se puede acceder al beneficio.

¿Quiénes pueden beneficiarse con la campaña?

Menores de 0 a 16 años pueden tramitar su DNI Electrónico gratuitamente.

Adolescentes de 17 años pueden hacer el cambio del DNI amarillo (niños) al DNI azul (adultos) sin costo alguno.

Personas con discapacidad también quedan incluidas dentro de esta iniciativa y pueden acceder al DNI electrónico sin costo.

Lugar, fecha y hora de atención

La campaña se desarrolla en la Explanada de la Villa del Adulto Mayor, ubicada en Sector 3, Grupo 8 del distrito de Villa El Salvador.

El horario de atención es de 09:00 a.m. a 12:30 p.m.

La Municipalidad de Villa El Salvador ofrece la campaña de DNI electrónico gratuito todos los viernes de septiembre

¿Cómo funciona la campaña y recomendaciones?

Acceso gratuito: No se exige ningún pago por emisión del DNI electrónico durante estas jornadas. Esto facilita el acceso para familias que, de otro modo, podrían verse limitadas.

Alta demanda: Se recomienda acudir con anticipación, ya que estas campañas suelen concentrar gran cantidad de personas desde antes del inicio oficial del horario de atención.

Continuidad: La campaña forma parte de una estrategia más amplia que busca reforzar la identidad digital e impulsar la emisión de DNI antes de eventos electorales como el cierre del padrón.