Terminal Atocongo desaparece luego de 60 años: ¿A dónde se trasladará la estación de buses?

Miles de personas quedaron sorprendidos al conocer que el terminal Atocongo ya no funcionará y muchos se pregunta donde será su nueva estación de buses.

Roxana Aliaga
Terminal de Atocongo fue demolido por la Municipalidad de Lima.
Terminal de Atocongo fue demolido por la Municipalidad de Lima. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
El histórico terminal de Atocongo está siendo demolido con la finalidad de que el megaproyecto de la Vía Expresa Sur, impulsado por la Municipalidad de Lima, avance. La medida impulsada por Rafael López Aliaga sorprendió a diversas personas, quienes asistían a este lugar para acceder a buses interprovinciales.

Plan de desvío vehicular desde este 8 de septiembre

Por el momento, solo se ha derribado una parte del concurrido terminal que está ubicado en los límites de Surco, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. La obra busca que la Vía Expresa Sur conecte de manera directa con la Panamericana Sur.

Tras la demolición, la Municipalidad de Lima anunció que se nivelará el terreno donde estaba ubicado el terminal de Atocongo, para luego pasar al asfaltado y construcción de accesos auxiliares. El plazo para habilitar el tramo es de dos meses.

¿A dónde se trasladará el terminal de Atocongo?

Por el momento, el paradero de buses sigue operando, pero los trabajadores han indicado que el terminal será retirado de manera progresiva. Actualmente, algunas secciones tienen funcionamiento parcial, pero en los próximos días o meses indicarán a donde se trasladaran.

Comerciantes preocupados por el desalojo

Durante los trabajos de demolición se rompió una tubería, esto generó que gran parte del terminal y varias calles de la zona quedarán inundadas. Algunas juntas vecinales organizadas acudieron a la zona para supervisar los avances de la obra y así manifestar su preocupación.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

