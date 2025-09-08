Importantes obras viales en Lima iniciaron este 8 de septiembre: conoce los desvíos vehiculares

Este lunes 8 de septiembre de 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dio inicio a un importante programa de mejoramiento de pistas en avenidas clave, destacando los trabajos en las avenidas Brasil y Los Alisos. Esta intervención forma parte de una estrategia integral para renovar la infraestructura vial, mejorar la fluidez del tráfico, garantizar mayor seguridad para conductores y peatones, y modernizar las vías urbanas.

PUEDES VER: Nueva megaobra en Lima Norte conectará 4 distritos con corredor vial y brindará transporte rápido

El plan contempla la rehabilitación de más de 21 kilómetros de pistas en once distritos de Lima Metropolitana: Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores. La obra tiene un plazo estimado de 100 días calendario, durante los cuales se implementarán desvíos vehiculares estratégicos para minimizar las molestias al tránsito.

Desvíos vehiculares por avenidas en obras

Avenida Brasil

Desde el 8 de septiembre, la avenida Brasil estará parcialmente inhabilitada para facilitar la ejecución de las labores de pavimentación y rehabilitación. Se ha implementado un plan de desvío vehicular que orienta a los conductores a utilizar rutas alternas por calles adyacentes, como jirón Andrés Reyes y avenidas transversales que permiten sortear el tramo en obra, con fluidez y seguridad.

Avenida Los Alisos

De manera similar, en la avenida Los Alisos se han establecido desvíos temporales que canalizan el flujo vehicular a través de vías alternativas apropiadas. La estrategia apunta a evitar congestión en los sectores intervenidos, redireccionando el tránsito hacia corredores vecinales que conectan con avenidas principales.

Plazo de ejecución: 100 días calendario

La Municipalidad ha estimado un plazo de 100 días calendario para completar las obras en las avenidas Brasil y Los Alisos. Este periodo será utilizado para:

Demolición del pavimento antiguo y preparación de la base estructural.

Aplicación de nueva carpeta asfáltica o pavimento rígido según lo requiera cada tramo.

Restauración de sardineles, veredas y señalización vial.

Implementación de mejoras en cruces peatonales y accesibilidad.

Transcurrido este periodo, se espera restablecer plenamente la normalidad vial, con vías rehabilitadas y mejor conectadas.

Rehabilitación en once distritos de Lima Metropolitana

Paralelamente, el programa de obras incluye la intervención en más de 21 kilómetros de pistas distribuidos en los siguientes once distritos: Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.

Estas intervenciones buscan modernizar la infraestructura vial en zonas clave, mejorando el entorno urbano y la calidad de movilidad para millones de residentes y visitantes.