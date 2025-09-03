Entrada gratis a los Pantanos de Villa: entérate cuándo y quiénes ingresan sin pagar

Lima ofrece divertidos y hermosos lugares para disfrutar en familia. Si buscan combinar entretenimiento y aprendizaje, los Pantanos de Villa son la opción ideal. Esta área natural, considerada el ‘pulmón y riñón’ de la capital, prepara una programa especial por su aniversario y abrirá sus puertas de manera gratuita este 7 de septiembre, permitiendo recorrer su refugio de vida silvestre. Eso sí, los interesados deberán cumplir con un requisito. ¿Cuál es? Te lo contamos en las siguientes líneas.

Entrada gratis a los Pantanos de Villa

En el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, las visitantes a los Pantanos de Villa que se llamen "Cielo" ingresan sin pagar el domingo 7 de septiembre con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y disfrutarán de experiencias únicas como el Muro de la Totora de los Deseos, funciones de cuenta cuentos y teatro de títeres, además de talleres creativos como el pintado de huevos y el clásico Bingo de aves.

Pantanos de Villa realizan actividades para los más pequeños de la casa.

Ahora bien, si no pueden acudir en esta fecha, las personas tendrán la oportunidad de visitar el humedal del martes 16 al lunes 22 de septiembre pagando un módico precio de 5 soles, siempre que lleguen en bicicleta. Además, podrán acceder gratuitamente al servicio de bote a remo.

¿Los cumpleañeros ingresan gratis los Pantanos de Villa?

La Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (PROHVILLA) informó que los cumpleañeros que presenten su DNI tendrán ingreso gratuito durante el mes de septiembre. Además, el servicio de bote a remo será gratuito los martes y jueves para quienes adquieran la entrada general sin descuento.

¿Qué actividades se pueden realizar en los Pantanos de Villa?

Protegidos por Lima Metropolitana, los Pantanos de Villa conforman un humedal alimentado por aguas subterráneas provenientes de lluvias y del deshielo de la cuenca del río Rímac. Este espacio natural, rico en flora y fauna, es un refugio que favorece la anidación y el tránsito de aves migratorias y residentes. Los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades, entre ellas: