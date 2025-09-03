0

Entrada gratis a los Pantanos de Villa: entérate cuándo y quiénes ingresan sin pagar

Lima celebra el aniversario de los Pantanos de Villa, donde personas de todas las edades pueden disfrutar de la biodiversidad de este emblemático humedal.

Redacción Líbero
Los Pantanos de Villa es un ecosistema 'envidiable' por su biodiversidad.
Los Pantanos de Villa es un ecosistema 'envidiable' por su biodiversidad. | Composición: Líbero.pe
COMPARTIR

Lima ofrece divertidos y hermosos lugares para disfrutar en familia. Si buscan combinar entretenimiento y aprendizaje, los Pantanos de Villa son la opción ideal. Esta área natural, considerada el ‘pulmón y riñón’ de la capital, prepara una programa especial por su aniversario y abrirá sus puertas de manera gratuita este 7 de septiembre, permitiendo recorrer su refugio de vida silvestre. Eso sí, los interesados deberán cumplir con un requisito. ¿Cuál es? Te lo contamos en las siguientes líneas.

Municipalidad de Lima beneficiará a vecinos de Chorrillos con remodelación de zona recreativa.

PUEDES VER: Chorrillos contará con nuevo espacio recreativo: se inició obra con áreas verdes, zona de juegos y cancha deportiva

Entrada gratis a los Pantanos de Villa

En el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, las visitantes a los Pantanos de Villa que se llamen "Cielo" ingresan sin pagar el domingo 7 de septiembre con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y disfrutarán de experiencias únicas como el Muro de la Totora de los Deseos, funciones de cuenta cuentos y teatro de títeres, además de talleres creativos como el pintado de huevos y el clásico Bingo de aves.

Pantanos de Villa realizan actividades para los más pequeños de la casa.

Ahora bien, si no pueden acudir en esta fecha, las personas tendrán la oportunidad de visitar el humedal del martes 16 al lunes 22 de septiembre pagando un módico precio de 5 soles, siempre que lleguen en bicicleta. Además, podrán acceder gratuitamente al servicio de bote a remo.

¿Los cumpleañeros ingresan gratis los Pantanos de Villa?

La Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (PROHVILLA) informó que los cumpleañeros que presenten su DNI tendrán ingreso gratuito durante el mes de septiembre. Además, el servicio de bote a remo será gratuito los martes y jueves para quienes adquieran la entrada general sin descuento.

¿Qué actividades se pueden realizar en los Pantanos de Villa?

Protegidos por Lima Metropolitana, los Pantanos de Villa conforman un humedal alimentado por aguas subterráneas provenientes de lluvias y del deshielo de la cuenca del río Rímac. Este espacio natural, rico en flora y fauna, es un refugio que favorece la anidación y el tránsito de aves migratorias y residentes. Los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades, entre ellas:

  • Compra de artesanías y souvenirs.
  • Toma de fotografías y filmaciones.
  • Paseos en bote, canoa o catamarán.
  • Observación de aves.
  • Rituales místicos y tradicionales.
  • Caminatas y trekking.
  • Exposiciones culturales.
  • Visita a miradores.
Lo más visto

  1. Este es el ÚLTIMO DÍA en el que los DNI azul y amarillo podrán estar en circulación, según RENIEC

  2. ¿Buenas noticias para el retiro AFP 2025? Esto sucedió HOY, 3 de septiembre en la Comisión de Economía

  3. ¿El Día de las Fuerzas Armadas es feriado? Esto indica El Peruano respecto a la importante fecha

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano