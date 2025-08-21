Chorrillos tendrá nuevo espacio recreativo: inicia obra con áreas verdes, zona de juegos y cancha deportiva

La Municipalidad de Lima sigue realizando obras en favor de la ciudadanía y esta vez, anunció el comienzo del trabajo de remodelación en el Parque Televisión Peruana en Chorrillos. Este viernes 22 de agosto se dará inicio a dicha construcción como parte del proyecto de Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos.

A través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), la entidad capitalina, ejecutará esta obra en la Ciudad Heroica, y las intervenciones ofrecerán un espacio renovado a los vecinos del distrito, además, mejorará la calidad de vida de los habitantes, dando una renovada imagen al emblemático espacio.

Se restaurará el Parque Televisión Peruana en Chorrillos y ofrecerá espacios públicos de calidad para los vecinos.

Esta obra en Chorrillos considera la construcción de veredas de concreto y adoquinadas, así como sardineles y pisos de alta resistencia, estas operaciones en el parque brindarán una mejor seguridad vial a los peatones, quienes podrán transitar en zonas seguras. Pero eso no es todo, ya que habrá nuevo mobiliario urbano.

La Municipalidad de Lima implementará bancas de concreto, pérgolas de madera, tachos de residuos, en beneficio del cuidado del Parque Televisión Peruana en Chorrillos, esperando que los habitantes hagan buen uso del amueblamiento. Del mismo modo, se incluirá un moderno sistema de iluminación integral.

Esta última intervención completa luminarias LED con postes metálicos y reflectores, a fin de garantizar un espacio más seguro y accesible para todos los vecinos, puesto que en más de una oportunidad se ha visto que en zonas oscuras se cometen delitos, aprovechando la poca iluminación.

Esta obra también beneficiará a los más pequeños, ya que contará con una zona de juegos para niños. Además, los vecinos podrán hacer uso del gimnasio al aire libre y de la cancha deportiva con grass sintético, que busca promover el deporte y la vida saludable en el distrito de Chorrillos.