Nuevo centro comercial en San Juan de Lurigancho: ¿Dónde estará ubicado y cuántas tiendas tendrá?
Miles de ciudadanos de San Juan de Lurigancho se verán beneficiados con la apertura de este centro comercial que contará con más de 300 locales.
Los ciudadanos de San Juan de Lurigancho se verán beneficiados con un nuevo centro comercial tras la inauguración del Mall Aventura a fines del 2023. Esta noticia ha sido muy bien recibida por la población de la zona, ya que podrán acceder a diversas tiendas o lugares de esparcimiento.
Avenida 13 de Enero en SJL se sigue remodelando: obra beneficiará a vecinos con nuevas infraestructuras
¿Dónde estará ubicado el nuevo centro comercial de San Juan de Lurigancho?
Este espacio contempla una gran inversión, además, está ubicado en un lugar estratégico que facilitará la conexión entre los medios de transporte y los visitantes. De acuerdo a la información brindada por Manfred Paulmann, presidente de Cencosud Shopping, el mall será construido en donde actualmente funciona el Metro La Hacienda.El mall será construido en el Metro La Hacienda.
Según la información compartida por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, el nuevo mall de San Juan de Lurigancho será inaugurado a finales del 2025 y contará con 7 niveles con una superficie arrendable de aproximadamente 107 mil m2.
Nuevo mall de San Juan de Lurigancho: ¿Qué espacios tendrá?
El centro comercial que será inaugurado en San Juan de Lurigancho tendrá aproximadamente 300 locales con cuatro tiendas ancla. En la parte de la terraza, se posicionarán los restaurantes, además, el patio de comida será sumamente amplió.
Los visitantes contarán con un cine, centro médico, y áreas de entretenimiento sumamente novedoso. La infraestructura será sumamente moderna y tiene como finalidad brindar un espacio de calidad.
