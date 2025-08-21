- Hoy:
- Partidos de hoy
- Palmeiras vs Universitario
- River Plate vs Libertad
- Alianza Lima
- Tabla Acumulada
- Obras
Vecinos de San Juan de Miraflores reciben buena noticia | Obra mejorará el tránsito en el distrito
La Municipalidad de San Juan de Miraflores dio a conocer que se está ejecutando una importante obra que mejorará el tránsito en el distrito.
San Juan de Miraflores es uno de los distritos más importantes de la capital. Ante ello, el municipio viene realizando diversas obras que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona. En sus redes sociales, anunciaron una relevante obra que beneficia de manera directa a su población.
PUEDES VER: San Juan de Miraflores dio buena noticia a los vecinos: se inauguró una moderna obra que beneficia a la población
Municipalidad de San Juan de Miraflores: nuevas pistas
De acuerdo a la información brindada por el municipio, se está trabajando en la segunda etapa de nuevas pistas en la zona urbana. El post resalta que San Juan de Miraflores está cambiando su historia, con el apoyo de la población, que está pagando sus impuestos.
Actualmente, se están construyendo vías modernas que devuelven la dignidad y seguridad a las calles, jirones y avenidas del distrito. Además, se les brinda un espacio digno para que los vecinos puedan transitar.
"Con cada obra, dejamos atrás el polvo y los baches para darle paso a un distrito que avanza con fuerza hacia el futuro", indica el post de la Municipalidad de SJM.
"Gracias por las pistas", "Necesitamos mayor seguridad", "Todas las vías deben mejorarse", "Arreglen las pistas de la zona A, B y C", "San Juan de Miraflores está muy descuidado", "Ojalá que las pistas duren", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90