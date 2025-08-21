Vecinos de San Juan de Miraflores reciben buena noticia | Obra mejorará el tránsito en el distrito

San Juan de Miraflores es uno de los distritos más importantes de la capital. Ante ello, el municipio viene realizando diversas obras que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona. En sus redes sociales, anunciaron una relevante obra que beneficia de manera directa a su población.

Municipalidad de San Juan de Miraflores: nuevas pistas

De acuerdo a la información brindada por el municipio, se está trabajando en la segunda etapa de nuevas pistas en la zona urbana. El post resalta que San Juan de Miraflores está cambiando su historia, con el apoyo de la población, que está pagando sus impuestos.

Actualmente, se están construyendo vías modernas que devuelven la dignidad y seguridad a las calles, jirones y avenidas del distrito. Además, se les brinda un espacio digno para que los vecinos puedan transitar.

"Con cada obra, dejamos atrás el polvo y los baches para darle paso a un distrito que avanza con fuerza hacia el futuro", indica el post de la Municipalidad de SJM.

"Gracias por las pistas", "Necesitamos mayor seguridad", "Todas las vías deben mejorarse", "Arreglen las pistas de la zona A, B y C", "San Juan de Miraflores está muy descuidado", "Ojalá que las pistas duren", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas.