Aumento de pensión ONP 2025: ¿quiénes serían los adultos mayores beneficiarios de esta nueva propuesta?

El pasado 14 de agosto, el congresista Darwin Espinoza Vargas presentó el Proyecto de Ley N.º 12097, que propone no solo un retiro ONP de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21,400; también el incremento proporcional de pensión de jubilación, pero solo a determinados adultos mayores que cumplan ciertas condiciones, como la edad y tiempo de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

¿Cuánto sería el aumento para los pensionados en 2025?

En caso esta iniciativa legislativa pase por el respectivo proceso, como que se coloque en la agenda parlamentaria, se someta a debate en la Comisión de Economía, posterior votación en el Pleno y su aprobación por el Ejecutivo, los afiliados activos o ex-aportantes deben conocer los montos del posible aumento.

Se propone un incremento de la pensión ONP para ciertos adultos mayores.

Este proyecto de ley, presentado el pasado 14 de agosto, busca modificar el artículo 3 de la Ley N.º 31301 para aumentar los montos de pensión proporcional destinados a adultos mayores que no alcanzaron los 20 años de aportes al SNP.

Para que un aportante ONP sea beneficiario debe cumplir 65 años, así como tener entre 10 y menos de 15 años de aportes para acceder a la pensión aumentada hasta S/ 900 mensuales. En el caso de tener 65 años y entre 15 y menos de 20 años de aportes, la pensión aumentada sería de hasta S/ 1,300 mensuales. El abono sería en 12 pagos al año en ambos casos.

Hay que tener en cuenta que en la actualidad, los montos son muchos más bajos, entre S/ 350 y S/ 400 respectivamente, de acuerdo a la legislación vigente. Por otro lado, el congresista Espinoza, sostiene que la medida busca aliviar la situación económica de adultos mayores excluidos del sistema de pensiones y contribuir a la reactivación económica.

Recuerda que además del aumento de pensión, el proyecto contempla el retiro de aportes de hasta 4 UIT por única vez, con reglamentación que debe ser emitida en un plazo máximo de 30 días calendarios desde la entrada en vigencia, autorizando el desembolso en una o varias armadas según criterios de equidad y urgencia.