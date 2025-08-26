Cuándo y dónde se publicará la lista de beneficiarios del Reintegro 4 de Fonavi 2025

En medio de la buena noticia para los exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda, que el Reintegro 4 del Fonavi comenzará a otorgarse desde este jueves 28 de agosto, surge la necesidad de conocer qué adultos mayores están incluidos en el nuevo padrón de beneficiarios y desde cuándo podrán realizar la consulta.

Si tienes estas dudas sobre el Reintegro 4, es importante que sepas que la consulta se podrá hacer mediante la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi, además, para la ejecución de dicho proceso de pago se debe pasar un determinado procedimiento, que fue explicado por Jorge Milla, representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf).

Cuándo se publicará el padrón de beneficiarios del Reintegro 4

Como lo mencionamos anteriormente, el integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, mencionó que para que esta medida sea oficial, se debe pasar ciertos pasos como la sesión extraordinaria, en la que se firmará el padrón de beneficiarios de más de 73 mil adultos mayores que podrán acceder a la devolución de sus aportes.

26 de agosto de 2025 : se aprueba la resolución administrativa.

: se aprueba la resolución administrativa. 27 de agosto de 2025 : publicación oficial del padrón

28 de agosto de 2025: inicio de pagos en agencias del Banco de la Nación

El Reintegro 4 será aprobado para que los exaportantes del Fonavi puedan cobrar en el Banco de la Nación.

¿Dónde consultar si soy beneficiario del Reintegro 4 del Fonavi?

Teniendo en cuenta que este miércoles 27 de agosto se publicará la lista de beneficiarios del Reintegro 4 en el diario oficial El Peruano, se precisa que la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi habilitará el portal exclusivo para consulta mediante DNI si estás incluido en el padrón.

Por otro lado, se precisa que los beneficiarios del Reintegro 4 suman un total de 73,729 adultos mayores, que se separan en dos grupos: el primer constituido por 62,235 fonavistas vivos; personas mayores de 68 años al 31 de julio de 2025. Mientras que el otro grupo son 11,494 titulares fallecidos mayores de 89 años, cuyos pagos corresponden a sus herederos.

¿Cuándo pagan el reintegro 4 Fonavi 2025?

El pago del Reintegro 4 del Fonavi está programado para iniciar el 28 de agosto de 2025 en las agencias del Banco de la Nación. Si estás incluido en el padrón, podrás cobrar el mismo jueves, presentando solo tu DNI en una agencia de la entidad financiera.