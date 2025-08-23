- Hoy:
Reintegro 4 del Fonavi: ¿Cómo saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución?
Frente a una nueva opción de reintegro, miles de ciudadanos se encuentran a la expectativa por cobrar lo que les corresponde.
Después de décadas de espera, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) sigue cumpliendo con la devolución de los aportes que miles de peruanos hicieron diligentemente para mejorar su vivienda. El Reintegro 4 representa una nueva oportunidad tangible: un grupo de 73 000 exaportantes, aún sin recibir su devolución, finalmente podrán cobrar sus aportes.
Este grupo, cuidadosamente seleccionado, incluye adultos mayores que ahora superan los 68 años o herederos de fonavistas mayores de 89 años. El pago se hará a través del Banco de la Nación, una opción segura y accesible. A continuación te contamos los detalles.El Reintegro 4 de Fonavi es un tema que ha despertado intriga en los ciudadanos / FOTO: Difusión
¿Quiénes son los beneficiarios del Reintegro 4?
- Adultos mayores vivos de 68 años o más al 31 de julio de 2025, que no hayan cobrado en los grupos anteriores (1 al 19) del Reintegro 3.
- Heredero de fonavistas fallecidos que hubieran tenido 89 años o más, siempre que no se haya cobrado anteriormente.
- En total, se estima que unos 73 000 exaportantes y sus herederos serían incluidos en este grupo.
¿Cuándo y dónde se podrá cobrar?
- Inicio del pago: A partir del 28 de agosto de 2025, según lo anunciado por representantes de Fenaf‑Perú.
- Lugar de pago: En cualquier agencia del Banco de la Nación, presentando únicamente tu DNI.
La Lista 22, que incluye a nuevos exaportantes no contemplados en anteriores reintegros, está prevista para noviembre o diciembre de 2025, pero aún está pendiente de confirmación presupuestal.
¿Cómo saber si estás en la lista de beneficiarios?
Para verificar si eres parte del Reintegro 4:
- Accede a la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi: www.fonavi‑st.gob.pe (portal SIFONAVI o CERAD).
- Selecciona la opción para consultar el Reintegro 4 o la Lista 22.
- Ingresa tu DNI (y fecha de nacimiento si corresponde), completa el captcha y haz clic en "Consultar".
- El sistema te informará si estás incluido y te mostrará el estado de tu devolución.
¿Qué hacer si no apareces como beneficiario?
- Es posible que tu inclusión esté pendiente por falta de presupuesto o formalidades administrativas.
- Si eres heredero, asegúrate de tener tu documentación completa: DNI del fonavista, partida de defunción y documentos que acrediten el parentesco o representación legal.
