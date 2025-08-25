Fonavi: consulta con DNI si te toca cobrar el Reintegro 4 desde este 28 de agosto vía Banco de la Nación

El Reintegro 4 del Fonavi ya tiene fecha de pago y así lo confirmó Jorge Milla, representante de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf). Tras varios años de espera, 73.739 beneficiarios podrán acceder a sus aportes y se realizará la consulta mediante la página web de la Secretaría Técnica del Fonavi (fonavi-st.gob.pe/sifonavi/)

¿Cuándo pagan el reintegro 4 del Fonavi?

Milla, integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, anunció que desde este jueves 28 de agosto se realizará el pago a exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda. Asimismo, resaltó que el martes 26 se llevará a cabo una sesión extraordinaria para aprobar la resolución administrativa y se firmará el padrón de más de 73 mil beneficiarios.

Por otro lado, el miércoles 27 de agosto, se publicará el nuevo padrón de beneficiarios de fonavistas en el diario oficial El Peruano, lo que permitirá que a partir del jueves 28, se realice el pago mediante las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional, dirigido a fonavistas vivos o herederos, en el caso de fallecimiento.

Fonavi, consulta con DNI: conoce si te toca cobrar el Reintegro 4

Ingresa al sitio web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y accede al enlace específico del Reintegro 4, que se habilitará muy pronto. Deberás colocar tu número de DNI para verificar si estás incluido en el padrón oficial que accederá al monto. Se conoce que el link estará disponible desde el miércoles 27 de agosto.

Más de 73 mil adultos mayores accederán a sus devoluciones del Reintegro 4.

Fonavi: ¿Quiénes serán los beneficiarios del Reintegro 4?

Los beneficiarios del Reintegro 4 del Fonavi son exaportantes vivos que tengan más de 68 años de edad al 31 de julio de 2025 y que no hayan cobrado ninguna lista ni grupo de reintegro. Del mismo modo, fonavistas fallecidos cuya edad fue de 89 años como mínimo y serán los herederos quienes realicen el cobro correspondiente.

¿Cómo cobrar el Reintegro 4 de Fonavi?

Para cobrar tu devolución del Fonavi, primero debes verificar si estás en el padrón de beneficiarios en la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi. Luego, si apareces en la lista, puedes acercarte a cualquier agencia del Banco de la Nación para cobrar tu dinero, llevando únicamente tu DNI.