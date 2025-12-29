0

Municipalidad de Chorrillos confirma que ciudadanos pagarán multa si acampan en todas sus playas

Si estás planeando acampar en las playas de Chorrillos, entonces debes saber que puedes ser multado con más de 2,000 soles tras medida del municipio.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de Chorrillos anunció que multarán a los que acampen en las playas.
La Municipalidad de Chorrillos anunció que multarán a los que acampen en las playas. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
En común que los ciudadanos de diversos distritos acudan a las playas de Chorrillos para acampar y recibir el año 2026. Ante esta situación, el municipio, liderado por Richard Cortez, anunció una importante medida.

En conversación con RPP, el burgomaestre confirmó que no se podrá acampar en las concurridas playas de Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira.

El miércoles 31 de diciembre se desplegará personal de fiscalización para evitar la instalación de campamentos durante el día y noche. La iniciativa busca cuidar el litoral peruano.

"Nosotros estamos implementando un plan de fiscalización, en el cual vamos a instalar personal municipal para evitar completamente de que la gente pueda acampar. Va a ser una situación en la cual gente puede decir", comentó.

Las personas que incumplan la medida dispuesta por la Municipalidad de Chorrillos, serán multados con 2,800 soles. El alcalde indicó que la iniciativa se debe a la irresponsabilidad de los bañistas, ya que ensucian las playas.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

