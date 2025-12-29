Municipalidad de Chorrillos confirma que ciudadanos pagarán multa si acampan en todas sus playas

En común que los ciudadanos de diversos distritos acudan a las playas de Chorrillos para acampar y recibir el año 2026. Ante esta situación, el municipio, liderado por Richard Cortez, anunció una importante medida.

En conversación con RPP, el burgomaestre confirmó que no se podrá acampar en las concurridas playas de Agua Dulce, La Herradura, La Costanera y La Chira.

El miércoles 31 de diciembre se desplegará personal de fiscalización para evitar la instalación de campamentos durante el día y noche. La iniciativa busca cuidar el litoral peruano.

La Municipalidad de Chorrillos anunció multas.

"Nosotros estamos implementando un plan de fiscalización, en el cual vamos a instalar personal municipal para evitar completamente de que la gente pueda acampar. Va a ser una situación en la cual gente puede decir", comentó.

Las personas que incumplan la medida dispuesta por la Municipalidad de Chorrillos, serán multados con 2,800 soles. El alcalde indicó que la iniciativa se debe a la irresponsabilidad de los bañistas, ya que ensucian las playas.