La excelente noticia para todos los que visiten las playas del sur de Lima por Año Nuevo: ya no cobrarán este importante cargo

Es común que, por Año Nuevo, miles de familias acudan a las playas del sur, y en más de una oportunidad, la población se ha quejado sobre los costos del peaje, así como del servicio que se brindaba; sin embargo, esto cambiará totalmente este 2025 y 2026.

Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, informó la suspensión del cobro de peajes en la Panamericana Sur por la temporada de verano, una disposición que generó gran entusiasmo entre los ciudadanos, ya que ahorrarán dinero.

Se debe tener en cuenta que, hace algunos días, la teniente alcalde de Lima, Fabiola Morales, contradijo lo indicado por el burgomaestre, y recalcó que sí cobrarán peaje en la carretera, pero que el pago será mínimo.

Ciudadanos nos pagarán peajes en la Panamericana Sur.

La buena noticia es que, los conductores volverán a pagar peaje pasando la temporada de verano, etapa en la que se registra un mayor flujo de vehículos en la Panamerica Sur, ya que las familias buscan recrear en las playas.

"No tengo la fecha, pero sí se está estudiando. No creo que antes de la temporada de verano", comentó Fabiola Morales, además, recalcó que EMAPE no estará a cargo del cobro de peaje que actualmente está a cargo de la Municipalidad de Lima.