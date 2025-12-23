Municipalidad de Lima anuncia cobro de peaje en la Panamericana Sur: ¿El pago inicia en fiestas de fin de año?

Renzo Reggiardo, dio a conocer que el tránsito por la Panamericana Sur no tendría costo durante la temporada de verano. La medida fue muy bien recibida por la población, quienes celebraron la eliminación del peaje; sin embargo, se han presentado cambios en la decisión del burgomaestre.

La teniente alcalde de Lima, Fabiola Morales, contradijo lo indicado por el burgomaestre y anunció que el municipio sí cobrará peajes en la carretera, que estuvo condicionada por la empresa Rutas de Lima.

Ciudadanos comenzarán a pagar peaje cuando termine la temporada de verano.

¿Municipalidad de Lima inicia el cobro de peaje en la Panamerica Sur durante fiestas de fin de año?

La teniente alcalde anunció que el monto a cobrar será mínimo y recalcó que la aplicación del nuevo tarifario comenzaría después de la temporada de verano, etapa en la que se registra un mayor flujo vehicular en la Panamerica Sur.

Esto quiere decir que, la población podrá ir al sur a pasar fiestas de fin de año sin realizar ni un pago. Fabiola Morales puntualizó que Emape no estará a cargo del cobro de peaje y que aún se está evaluando que entidad quedará a cargo.

"No tengo la fecha, pero sí se está estudiando. No creo que antes de la temporada de verano", comentó. Recordemos que, desde el 4 de diciembre, la Municipalidad de Lima asumió el control de la Panamericana Sur, porque Rutas de Lima informó que no podría seguir operando por falta de liquidez.