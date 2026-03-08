0
Examen de Admisión General de la Universidad del Altiplano: requisitos, LINK de resultados y todo lo que debes saber

La UNA ha confirmado que este 14 y 15 de marzo se realizará su proceso de admisión para el periodo 2026-1 y AQUÍ podrás conocer todo sobre la evaluación.

Daniela Alvarado
Universidad Nacional del Altiplano: Examen de Admisión será el 14 y 15 de marzo
Universidad Nacional del Altiplano: Examen de Admisión será el 14 y 15 de marzo | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
La Universidad Nacional del Altiplano (UNA) se prepara para su próximo Examen de Admisión General 2026-1, el cual se realizará el próximo sábado 14 y domingo 15 de marzo. AQUÍ podrás conocer la información detallada para poder inscribirte en las evaluaciones.

Requisitos para inscripción en examen de la UNA

Entre los requerimientos principales para ser parte de la evaluación de la UNA, están los váuchers de pago, solicitud de postulación, DNI y Certificado de Estudios.

UNA

Conoce los requisitos para ser parte del Examen de Admisión / FOTO: UNA

¿Cuándo será el Examen de Admisión de la UNA?

De acuerdo a lo que se ha confirmado por la casa de estudios, la evaluación será el 14 de marzo para la Primera Etapa y el 15 de marzo para quienes pasen a la Segunda Etapa, es decir los clasificados.

Cronograma de inscripciones UNA

  • 2 de marzo: 0 y 1
  • 3 de marzo: 2 y 3
  • 4 de marzo: 4 y 5
  • 5 de marzo: 6 y 7
  • 6 de marzo: 8 y 9
  • 9 y 10 de marzo: Rezagados

¿Cómo hacer la preinscripción virtual para la UNA?

  • Ingresa a la Preinscripción Virtual y completa tus datos correctamente.
  • Ahora descarga e imprime tu solicitud de preinscripción y revisa los Requisitos del proceso.
  • Acércate al Campus Universitario para la Inscripción Presencial.
  • Lleva tu DNI y los documentos/pagos solicitados.

LINK para ver resultados del Examen de Admisión de la UNA

La institución educativa ha establecido la página oficial de los resultados para la evaluación de ingreso, AQUÍ te compartimos el LINK oficial: https://admision.unap.edu.pe/resultados

¿Cuándo salen los resultados del Examen de Admisión de la UNA?

Podrás verificar los puntajes y lista de ingresantes a la UNA durante la noche del domingo 15 de marzo de 2026, que es cuando se termina la segunda fecha programada.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

