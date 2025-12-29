4 distritos de Lima se quedarán sin agua antes de Año Nuevo: Sedapal confirmó corte de servicio en estas zonas

A pocos días que inicie el 2026, Sedapal anunció que suspenderá temporalmente el servicio de agua potable en 4 distritos de Lima Metropolitana. El corte, programado para el martes 30 de diciembre, responde a labores de mantenimiento técnico destinadas a asegurar el correcto funcionamiento de la red.

Se sugiere a los vecinos de las áreas afectadas almacenar agua con anticipación para evitar inconvenientes durante la suspensión. A continuación, te compartiremos el cronograma oficial con los horarios establecidos para la interrupción del servicio.

Sedapal confirmó corte de agua para el 30 de diciembre.

Corte de agua este martes 30 de diciembre, según Sedapal

De acuerdo a la información brindada por Sedapal, los distritos afectados serán Puente Piedra, Villa María del Triunfo, Lima Cercado y San Juan de Lurigancho.

Puente Piedra

Zona: A.H. Tiwinza, A.H. Los Vencedores, A.H. Villa Canaán, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Viv. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado, Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste, Asoc. Viv. Leoncio Prado, Asoc. Viv. Oasis, Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. Las brisas del norte, Urb. Las Dalmacias, Urb. Zapallal, P. J. Laderas de Chillón 1era explanada.

Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Villa María del Triunfo

Zona: Entre las habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso, R-Jardines del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.

Horario: 11:00 a. m. - 5:00 p. m.

Motivo: Ejecución de empalme

Lima Cercado

Zona: C.H. Palomino, C.R.Bancario, Urb. Pando 3era etapa. Cuadrante: av. Venezuela, av. Sabrá Bernardita, Jr. Santa Teodosia, av. Universitaria.

Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho