Sedapal abre convocatoria de trabajo: puestos y cómo postular a las plazas

En este diciembre de 2025, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), ha abierto nuevas convocatorias de empleo para ciertos cargos de ingeniería orientados al servicio de agua potable y alcantarillado, con vacantes específicas para trabajar en el sistema de captación y trasvase hídrico de Huascacocha.

Por lo tanto, si estás interesado en estas oportunidades ofrecidas por la compañía, es muy importante que revises los detalles lo más pronto posible y así puedas verificar a cuál de los puestos se ajusta más tu perfil antes de los plazos establecidos.

Sedapal confirma ofertas laborales / FOTO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento





Puestos convocados y fechas límite

Ingeniero de Operación del Sistema - Huascacocha (1 plaza): Inscripciones hasta 11 de diciembre de 2025.

Ingeniero Civil - Huascacocha (MARCA IV) (1 plaza): Inscripciones hasta 05 de diciembre de 2025.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben ingresar al portal oficial de SEDAPAL, en la sección de convocatorias del Estado: https://www.gob.pe/es/i/6950143. Ahí encontrarán los documentos con las bases del concurso, perfil requerido, requisitos académicos, experiencia, y formulario de inscripción. Es clave cumplir con los requisitos y enviar la documentación dentro del plazo señalado para cada proceso.

¿Qué evaluar antes de postular?