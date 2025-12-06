0
Sedapal abre convocatoria de trabajo: puestos y cómo postular a las plazas

Sedapal ha anunciado que se están abriendo nuevas oportunidades laborales para los ciudadanos en busca de empleo y AQUÍ podrás conocer cómo postular.

Daniela Alvarado
Sedapal anuncia nuevas plazas de trabajo
Sedapal anuncia nuevas plazas de trabajo | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
En este diciembre de 2025, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), ha abierto nuevas convocatorias de empleo para ciertos cargos de ingeniería orientados al servicio de agua potable y alcantarillado, con vacantes específicas para trabajar en el sistema de captación y trasvase hídrico de Huascacocha.

Por lo tanto, si estás interesado en estas oportunidades ofrecidas por la compañía, es muy importante que revises los detalles lo más pronto posible y así puedas verificar a cuál de los puestos se ajusta más tu perfil antes de los plazos establecidos.

Sedapal confirma ofertas laborales / FOTO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento <br><br>

Sedapal confirma ofertas laborales / FOTO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Puestos convocados y fechas límite

  • Ingeniero de Operación del Sistema - Huascacocha (1 plaza): Inscripciones hasta 11 de diciembre de 2025.
  • Ingeniero Civil - Huascacocha (MARCA IV) (1 plaza): Inscripciones hasta 05 de diciembre de 2025.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben ingresar al portal oficial de SEDAPAL, en la sección de convocatorias del Estado: https://www.gob.pe/es/i/6950143. Ahí encontrarán los documentos con las bases del concurso, perfil requerido, requisitos académicos, experiencia, y formulario de inscripción. Es clave cumplir con los requisitos y enviar la documentación dentro del plazo señalado para cada proceso.

¿Qué evaluar antes de postular?

  • Verifica que tu título profesional, especialidad e experiencia coincidan con el perfil requerido.
  • Consulta los detalles del área de trabajo (Huascacocha), ya que podría implicar tiempo de traslado o trabajo fuera de Lima.
  • Asegúrate de enviar la solicitud, y, si aplica, la documentación adicional requerida, antes del 5 o 11 de diciembre, según el puesto.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

