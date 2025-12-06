- Hoy:
Sedapal abre convocatoria de trabajo: puestos y cómo postular a las plazas
Sedapal ha anunciado que se están abriendo nuevas oportunidades laborales para los ciudadanos en busca de empleo y AQUÍ podrás conocer cómo postular.
En este diciembre de 2025, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), ha abierto nuevas convocatorias de empleo para ciertos cargos de ingeniería orientados al servicio de agua potable y alcantarillado, con vacantes específicas para trabajar en el sistema de captación y trasvase hídrico de Huascacocha.
Por lo tanto, si estás interesado en estas oportunidades ofrecidas por la compañía, es muy importante que revises los detalles lo más pronto posible y así puedas verificar a cuál de los puestos se ajusta más tu perfil antes de los plazos establecidos.
Sedapal confirma ofertas laborales / FOTO: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Puestos convocados y fechas límite
- Ingeniero de Operación del Sistema - Huascacocha (1 plaza): Inscripciones hasta 11 de diciembre de 2025.
- Ingeniero Civil - Huascacocha (MARCA IV) (1 plaza): Inscripciones hasta 05 de diciembre de 2025.
¿Cómo postularse?
Los interesados deben ingresar al portal oficial de SEDAPAL, en la sección de convocatorias del Estado: https://www.gob.pe/es/i/6950143. Ahí encontrarán los documentos con las bases del concurso, perfil requerido, requisitos académicos, experiencia, y formulario de inscripción. Es clave cumplir con los requisitos y enviar la documentación dentro del plazo señalado para cada proceso.
¿Qué evaluar antes de postular?
- Verifica que tu título profesional, especialidad e experiencia coincidan con el perfil requerido.
- Consulta los detalles del área de trabajo (Huascacocha), ya que podría implicar tiempo de traslado o trabajo fuera de Lima.
- Asegúrate de enviar la solicitud, y, si aplica, la documentación adicional requerida, antes del 5 o 11 de diciembre, según el puesto.
