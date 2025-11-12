Convocatoria laboral para Falabella y Banco Ripley: jóvenes podrán postular con DNI

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) está realizando ferias laborales este 13 y 14 de noviembre, para que miles de jóvenes puedan postular a Falabella y Banco Ripley. Cada empresa está solicitando diversos puestos, por lo que es importante que los interesados accedan a más detalles.

Ripley solicita asesores financieros

Si estudiaste Banca o Finanzas y tienes experiencia, este jueves 13 de noviembre, puedes acercarte al Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en Av. Salaverry 655, Jesús María, y postular a una de las 30 vacantes disponibles para puestos de asesoras (es) financieras (os) en Ripley.

Banco Ripley ofrece 30 vacantes para puestos de asesores financieros.

El horario de atención será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., y los aspirantes deberán llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI) y curriculum vitae. Entre los requisitos se menciona:

Egresadas(os) técnicas(os) o universitarias(os) en Banca o Finanzas

Mínimo 6 meses de experiencia en el puesto

Conocimiento en colocación de productos financieros, caja, plataforma o ventas en general

Convocatoria laboral para Falabella

Falabella ofrece 2300 vacantes y en el Ministerio de Trabajo se realizará la Gran Registratón Laboral, para que jóvenes puedan postular. Solo deben apersonarse desde la 8:30 a. m. en la sede del MTPE, avenida Salaverry 655, Jesús María, para inscribirte y ser parte del proceso de selección de personal.

En esta convocatoria laboral se solicita de igual manera el DNI, además, la inscripción se puede realizar de manera virtual mediante el siguiente enlace: https://forms.gle/d5DXDkktyovZyPpi7. En caso de desear más información al respecto, puedes comunicarte al número: 920 - 613- 049.