Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles

La Municipalidad de San Borja dio a conocer que está realizando una convocatoria laboral a favor diversos ciudadanos. El trabajo se realizará mediante el CAS y cuenta con sueldos de hasta 5,500 soles. Hay puestos laborales para egresados universitarios y bachilleres.

La convocatoria laboral lo está realizando la Municipalidad de San Borja.

Convocatoria laboral de la Municipalidad de San Borja

Los postulantes deben saber que, la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Borja solo estará disponible hasta el 27 de octubre del 2025. La hoja debe ser presentada en la mesa de partes del municipio.

El horario de atención es de 8:10 a.m. hasta 17:30 p.m., la entidad está ubicada en la avenida Joaquín Madrid N° 200, urbanización Papa Juan XXII, San Borja. A continuación, te diremos los puestos habilitados.

Analista de Recursos Humanos

Vacantes: 1

Formación Académica: Bachiller en Psicología

Experiencia general: 3 años en el sector público o privado

Experiencia específica: 3 años en el cargo estructural y/o en funciones relacionadas

Cursos y/o programas de especialización: Programa de Especialización en Recursos Humanos y Gestión del Talento, curso especializado en Pruebas Psicológicas, curso en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37001

Lugar de prestación del servicio: Distrito de San Borja

Salario: S/ 5.500,00

¿Qué son los contratos CAS?

Los contratos CAS son un régimen laboral especial que rige la relación contractual entre el colaborador y la entidad pública. Esta modalidad laboral se rige mediante el Decreto Legislativo 1057, ya que es un régimen de carácter temporal.