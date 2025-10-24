- Hoy:
Municipalidad de San Borja realiza convocatoria laboral: trabajadores ganarán hasta 5, 500 soles
Este importante distrito realizó una convocatoria laboral a favor de diversos ciudadanos. Los postulantes pueden ganar hasta 5,500 soles.
La Municipalidad de San Borja dio a conocer que está realizando una convocatoria laboral a favor diversos ciudadanos. El trabajo se realizará mediante el CAS y cuenta con sueldos de hasta 5,500 soles. Hay puestos laborales para egresados universitarios y bachilleres.
La convocatoria laboral lo está realizando la Municipalidad de San Borja.
Convocatoria laboral de la Municipalidad de San Borja
Los postulantes deben saber que, la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Borja solo estará disponible hasta el 27 de octubre del 2025. La hoja debe ser presentada en la mesa de partes del municipio.
El horario de atención es de 8:10 a.m. hasta 17:30 p.m., la entidad está ubicada en la avenida Joaquín Madrid N° 200, urbanización Papa Juan XXII, San Borja. A continuación, te diremos los puestos habilitados.
- Analista de Recursos Humanos
- Vacantes: 1
- Formación Académica: Bachiller en Psicología
- Experiencia general: 3 años en el sector público o privado
- Experiencia específica: 3 años en el cargo estructural y/o en funciones relacionadas
- Cursos y/o programas de especialización: Programa de Especialización en Recursos Humanos y Gestión del Talento, curso especializado en Pruebas Psicológicas, curso en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37001
- Lugar de prestación del servicio: Distrito de San Borja
- Salario: S/ 5.500,00
- Analista de Recursos Humanos
- Vacantes: 1
- Formación Académica: Bachiller en la carrera de Psicología
- Experiencia general: 3 años en el sector público o privado
- Experiencia específica: 3 años en el cargo estructural y/o en funciones relacionadas
- Cursos y/o programas de especialización: Programa de Especialización en Recursos Humanos y Gestión del Talento, curso especializado en Pruebas Psicológicas, curso en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 37001
- Lugar de prestación del servicio: Distrito de San Borja
- Remuneración: S/ 5.500,00
¿Qué son los contratos CAS?
Los contratos CAS son un régimen laboral especial que rige la relación contractual entre el colaborador y la entidad pública. Esta modalidad laboral se rige mediante el Decreto Legislativo 1057, ya que es un régimen de carácter temporal.
