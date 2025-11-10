Este es el nuevo terminal terrestre en Los Olivos que buscará competir con Plaza Norte: viajes a nivel nacional

Tras el cierre del terminal de Fiori, Plaza Norte se convirtió en la opción preferida de los pasajeros que buscan viajar a diversos destinos al interior de país. Sin embargo, una nueva oferta llegó a la zona, puesto que se aperturó el nuevo Terminal Terrestre Lima Norte Los Olivos - Óvalo Naranjal.

Esta salida de autobuses en Lima Norte tiene una renovada imagen y mejorada estructura, que asegura la calidad de viaje a los pasajeros, que diariamente abordan los vehículos de diversas empresas de transporte. Asimismo, se destaca que este terminal no cobra abordaje como lo hacen en Plaza Norte, lo que lo posiciona como un rival directo.

Se sabe que se habilitaron salidas diarias a Chimbote, Chiclayo, Jaén, Cajamarca, Piura y Tumbes, además, hay una diversidad de horarios que permiten flexibilidad, para que los usuarios dispongan del tiempo en el que deseas viajar. Por otro lado, el Terminal Terrestre Lima Norte Los Olivos señaló que su atención es de 24 horas.

El Terminal Terrestre Lima Norte Los Olivos se ubica en el Óvalo Naranjal.

Este terminal terrestre se ubica en Av. Alfredo Mendiola 5360, Lima- Perú, luego de la Universidad Privada del Norte (UPN), si se viene de sentido de sur a norte. Cabe resaltar que su locación conecta con distritos como Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia y también da salida directa hacia el norte del país.

Es importante mencionar, que anteriormente, se registró la clausura del terminal terrestre Naranjal, en la Panamericana Norte, por falta de medidas de seguridad e infraestructura adecuada. Pero actualmente, presenta mejoras en su infraestructura, por lo que contaría con la habilitación como terminal de buses interprovinciales.

Los usuarios no dudaron en comentar respecto al funcionamiento del nuevo terminal. "¿A dónde se mudó o se fueron las empresas que estaban el terminal terrestre que estaba en el paradero Caseta", "¿Para qué dejan número de atención, si luego contestan mal y si les pregunta lo mínimo se molestan? Deberían de mejorar la atención por teléfono", "Qué bueno, porque Plaza Norte cobran por abordar los buses", indicaron.