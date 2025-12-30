Horario de atención en Saga Falabella y Ripley este 31 de diciembre por Año Nuevo

Si aún no realizas tus compras por Año Nuevo y quieres acudir a las tiendas por departamento, entonces tienes que conocer el horario de atención de Saga Falabella y Ripley para este 31 de diciembre. Recordemos que, para esta temporada de fin de año, esas estos establecimientos suelen reducir su horario de atención.

Horario de atención en Saga Falabella y Ripley este 31 de diciembre

A continuación, podrás conocer el horario de atención de Ripley y Saga Falabella para este 31 de diciembre y 1 de enero. Toma nota, porque solo así podrás realizar tus compras con total tranquilidad este Año Nuevo.

Saga Falabella y Ripley no atenderán en año nuevo.

Ripley: horario de atención este 31 de diciembre

Al igual que años anteriores, el horario de atención de Ripley para el 31 de diciembre será de 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Mientras que, el jueves 1 de enero del 2026 no habrá atención a nivel nacional.

Horario de atención en Saga Falabella

Al igual que años anteriores, Saga Falabella atenderá de 9:00 de la mañana a 8:30 de la noche el miércoles 31 de diciembre. Si quieres asistir a la tienda el 1 de enero, entonces debes saber que no abrirán sus puertas el 1 de enero del 2026.

En caso la compra sea de suma urgencia, los ciudadanos pueden ingresar a la página web de Ripley y Saga Falabella y realizar la compra virtual; sin embargo, la entrega podría ser entre 4 a 5 días.