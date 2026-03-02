- Hoy:
Pago de pensiones de ONP este viernes 6 de marzo: consulta AQUÍ si te toca cobrar el AUMENTO
Los pagos de ONP llegan desde este viernes 6 de marzo. ¿Sabes si te corresponde cobrar en el primer grupo de beneficiarios? AQUÍ te contamos.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha anunciado oficialmente cuál es el cronograma para el depósito de las pensiones de marzo de 2026, por ello, los ciudadanos beneficiarios ya se encuentran esperando la llegada del pago al primer grupo establecido para este viernes 6.
De acuerdo a lo que indica la programación, cada uno de los jubilados podrá recibir el dinero de su pensión basándose en la letra inicial del apellido paterno. Por lo tanto, será necesario revisar qué dicen las fechas y cuándo te corresponderá percibir el abono, según lo informado por la entidad.
Además de ello, marzo es un mes importante para todos los favorecidos con el pago, ya que esta vez llega con un increíble AUMENTO de 100 soles que servirá para mejorar la calidad de vida de los individuos, tal y como sucedió en febrero 2026. Conoce AQUÍ qué se sabe al respecto y cómo verificar que se te depositará el monto extra.
Pagos de ONP inician el viernes 6 de marzo de 2026 / FOTO: Banco de la Nación
¿En qué consiste el aumento de ONP?
Serán más de 237,000 afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) los que podrán recibir el incremento que hará crecer el monto máximo de las pensiones hasta los 1,000 soles. Sin embargo, dependerá de algunas condiciones.
De esta manera, accederán quienes tengan derecho a pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025. Por otro lado, en las pensiones por jubilación, la actualización aplica para quienes acrediten al menos 20 años de aportes. Para aquellos que ya recibieron un ajuste previo bajo la Ley N.º 32123, solo se pagará la cifra restante para completar el nuevo tope.
Cronograma de pagos de ONP en marzo
- Apellidos de la A-C: 6 de marzo.
- Apellidos de la D-L: 9 de marzo.
- Apellidos de la M-Q: 10 de marzo.
- Apellidos de la R-Z: 11 de marzo.
- Pagos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 13 de marzo.
Asimismo, es clave tener en cuenta la modalidad de pago a domicilio, la cual fue diseñada para jubilados que tienen dificultades de movilidad o salud, permitiéndoles recibir su pensión directamente en sus casas. Esta se realizará del 12 al 21 de marzo.
