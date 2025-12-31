¿En qué país llega primero el Año Nuevo 2026? Conoce los detalles del lugar

A medida que faltan pocas horas para la llegada del 2026, millones de personas en todo el mundo se preparan para despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo con celebraciones, reuniones familiares y tradiciones especiales. Sin embargo, el Año Nuevo no llega al mismo tiempo a todos los países, esto debido a los husos horarios, y el cambio de año ocurre de manera progresiva alrededor del planeta.

Cada 31 de diciembre surge una pregunta que despierta curiosidad y es tema recurrente en medios y redes sociales: ¿qué país es el primero en recibir el Año Nuevo? La respuesta está directamente relacionada con la ubicación geográfica y la línea internacional de cambio de fecha, un elemento clave para entender por qué algunos lugares celebran antes que el resto del mundo.

El primer país en recibir el Año Nuevo 2026

El primer país en recibir el Año Nuevo 2026 es Kiribati, una nación insular ubicada en el océano Pacífico. En particular, son las islas de la Línea, especialmente Kiritimati (Isla de Navidad), las que marcan el inicio oficial del nuevo año en el planeta. Esta zona del país se rige por el huso horario UTC +14, el más adelantado del mundo.

Esto significa que cuando en otros países aún se encuentran viviendo el 31 de diciembre, en Kiritimati ya ha comenzado oficialmente el 1 de enero de 2026.

¿Por qué Kiribati recibe primero el Año Nuevo?

Kiribati recibe primero el Año Nuevo debido a una decisión adoptada en 1995, cuando el país ajustó sus husos horarios para que todo su territorio se mantuviera en la misma fecha calendario. Como resultado, las islas de la Línea pasaron a tener el horario más adelantado del mundo.

Kiribati se convirtió en el primer territorio en recibir cada nuevo año.

La Isla de Navidad es conocida mundialmente por inaugurar simbólicamente el Año Nuevo.

El país aprovecha este hecho como un atractivo turístico y cultural.

¿Cuántas horas después llega el Año Nuevo a otros países?

La diferencia horaria explica por qué el Año Nuevo llega de manera escalonada: