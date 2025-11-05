Ripley abre 250 vacantes de trabajo en Lima: podrán postular solo con secundaria completa

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) compartió una buena noticia a la comunidad, y es que Ripley está ofreciendo 250 puestos de trabajo. La reconocida marca solicita asistentas(es) de ventas por campaña, por lo que si quieres saber cómo postular, accede a más información al respecto.

Los interesados en este puesto de trabajo podrán acercarse este jueves 6 de noviembre al Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en Av. Salaverry N.º 655, en el distrito de Jesús María. El horario de atención será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., por lo que le recomendamos acudir con anticipación.

Ripley solicita asistentes de ventas por campaña. | Imagen: Ministerio de Trabajo

Por otro lado, en la información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, se precisa que los postulantes al empleo que ofrece Ripley, deben cumplir los siguientes requisitos: secundaria completa, con o sin experiencia en el puesto, disponibilidad para trabajar en horarios rotativos en Lima Metropolitana.

Estos requerimientos amplían la cantidad de postulantes que desearían acceder a este nuevo trabajo, puesto que no se solicitan estudios superiores, por lo que estudiantes universitarios pueden ser calificados para el puesto. Asimismo, se precisa que deben acudir al Centro de Empleo con la documentación necesaria y CV.

¿Qué funciones realiza un asistente de ventas?

Un asistente de ventas se encarga de brindar apoyo al equipo comercial de una empresa, con el objetivo de facilitar el proceso de venta y mejorar la atención al cliente. Su labor es fundamental para mantener el orden, la eficiencia y la buena comunicación entre los clientes y los vendedores.

Entre sus principales funciones, el asistente de ventas atiende consultas de clientes, ofrece información sobre productos o servicios y realiza el seguimiento de pedidos o cotizaciones. También se encarga de registrar las ventas en el sistema, preparar reportes y mantener actualizada la base de datos de clientes.