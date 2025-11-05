Plaza Vea publicó comunicado de última hora sobre posible estafa a clientes: ¿de qué se trata?

Plaza Vea es una reconocida cadena que opera en todo el país y ofrece una amplia variedad de productos de consumo; sin embargo, sus clientes estarían expuestos a estafas tras la obtención de información personal. En medio de esta crítica situación, se emitió un importante comunicado brindando más detalles.

Mediante sus plataformas oficiales, la cadena de supermercados e hipermercados informó que, en las redes sociales, están circulando enlaces y páginas falsas usando el nombre de Plaza Vea. Detrás de esto, se encontrarían inescrupulosos sujetos que estarían cometiendo el delito de estafa.

Comunicado de Plaza Vea que alerta a sus clientes sobre posibles estafas.

"En redes sociales vienen circulando páginas falsas que usan nuestra marca indebidamente ofreciendo PROMOCIONES NO AUTORIZADAS Y REGALOS con los que buscan estafar a nuestros clientes y robar su información personal.", se lee en el comunicado de Plaza Vea, que alerta al público.

Asimismo, brindó las recomendaciones a sus clientes, en el caso de que reciban enlaces de dudosa procedencia de manera virtual, bajo el nombre de la cadena de supermercados. Plaza Vea precisó cuáles son sus canales oficiales, con el fin de evitar que se registren casos de estafas.

"Si recibes este tipo de mensajes con links sospechosos, no ingreses en ellos y elimínalos. Recuerda que toda comunicación oficial es publicada únicamente a través de nuestras redes sociales y página web: www.plazaVea.com.pe, WhatsApp oficial y mensaje de texto desde nuestro nro. 20702", indicó.

Por otro lado, te recomendamos que para evitar ser víctima de estafas por ingresar a enlaces falsos es fundamental para proteger tu información personal y tus cuentas. No te dejes presionar: los bancos y empresas nunca piden información personal ni contraseñas por mensaje o correo.