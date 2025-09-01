- Hoy:
Plaza Vea recibió pésima noticia en Perú: ¿qué pasará con sus clientes?
En las últimas horas, la cadena de supermercados en el Perú recibió una pésima noticia que hace temblar sus funciones en el país.
La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) de Indecopi, sancionó drásticamente a la Compañía Food Retail S.A.C., operadora de la cadena de supermercados Plaza Vea. La fuerte disposición fue una multa de 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a S/ 26,750 soles.
Pero, ¿cuál fue el motivo? De acuerdo a lo indicado en la disposición publicada por el ente rector, Plaza Vea puso en riesgo a uno de sus clientes al haberse quedado encerrado por un lapso de 2 horas aproximadamente en el ascensor de una de sus tiendas en la Av. Alfonso Ugarte ubicado en el Cercado de Lima.
De acuerdo a Indecopi, la empresa expuso a un riesgo injustificado al consumidor, pues pese a presionar el botón de emergencia y llamar a los números de contacto señalados en el aviso dentro del elevador, la persona no obtuvo respuesta inmediata.Comunicado de Indecopi
¿Qué pasará con los clientes de Plaza Vea?
Esta medida no tiene una afectación mayor a los clientes de Plaza Vea, pues sus locales no serán cerrados ni clausurados, sin embargo, en beneficio de todos, la empresa tendrá a bien adoptar la mayor cantidad de medidas necesarias para que el lamentable incidente no vuelva a ocurrir.
¿Cómo contactar a Indecopi?
Si necesitas ponerte en contacto con Indecopi para realizar alguna queja o consulta, la entidad tiene canales efectivos de comunicación con todos los consumidores. ¿Cuáles son? Los presentamos a continuación:
- Teléfono: 224-7777 / 0-800-44040
- Correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe
