0

Plaza Vea recibió pésima noticia en Perú: ¿qué pasará con sus clientes?

En las últimas horas, la cadena de supermercados en el Perú recibió una pésima noticia que hace temblar sus funciones en el país.

Redacción Líbero Ocio
Plaza Vea recibió pésima noticia en Perú
Plaza Vea recibió pésima noticia en Perú
COMPARTIR

La Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) de Indecopi, sancionó drásticamente a la Compañía Food Retail S.A.C., operadora de la cadena de supermercados Plaza Vea. La fuerte disposición fue una multa de 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a S/ 26,750 soles.

Pero, ¿cuál fue el motivo? De acuerdo a lo indicado en la disposición publicada por el ente rector, Plaza Vea puso en riesgo a uno de sus clientes al haberse quedado encerrado por un lapso de 2 horas aproximadamente en el ascensor de una de sus tiendas en la Av. Alfonso Ugarte ubicado en el Cercado de Lima.

La cadena peruana de supermercados cerrará sus tiendas a nivel nacional. Conoce el motivo.

PUEDES VER: Plaza Vea confirmó cierre en todas sus tiendas a nivel nacional: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo a Indecopi, la empresa expuso a un riesgo injustificado al consumidor, pues pese a presionar el botón de emergencia y llamar a los números de contacto señalados en el aviso dentro del elevador, la persona no obtuvo respuesta inmediata.

Comunicado de Indecopi

¿Qué pasará con los clientes de Plaza Vea?

Esta medida no tiene una afectación mayor a los clientes de Plaza Vea, pues sus locales no serán cerrados ni clausurados, sin embargo, en beneficio de todos, la empresa tendrá a bien adoptar la mayor cantidad de medidas necesarias para que el lamentable incidente no vuelva a ocurrir.

¿Cómo contactar a Indecopi?

Si necesitas ponerte en contacto con Indecopi para realizar alguna queja o consulta, la entidad tiene canales efectivos de comunicación con todos los consumidores. ¿Cuáles son? Los presentamos a continuación:

  • Teléfono: 224-7777 / 0-800-44040
  • Correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe
Redacción Líbero Ocio
AUTOR: Redacción Líbero Ocio

Las publicaciones firmadas como "Redacción Líbero ocio" son elaboradas por nuestro equipo, bajo la supervisión del editor de la sección correspondiente de la marca.

Lo más visto

  1. Si tienes un familiar con más de 60 años, ¿es obligatorio que renueve su DNI azul por el electrónico?

  2. ¿Buenas noticias para el retiro AFP 2025? Esto es lo que pasará el miércoles 3 de septiembre

  3. ¿Habrá clases escolares hoy, 1 de septiembre, por ser feriado? Esta es la última información

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano